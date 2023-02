ION Basket Waregem opnieuw te sterk voor Kortrijk Spurs

In de hoogste klasse van het damesbasketbal zegevierde ION Basket Waregem voor de tweede keer dit seizoen tegen de buren uit Kortrijk. Het werd 56-62.

Kortrijk en Waregem streden zaterdagavond voor de eer van beste West Vlaamse ploeg. House Of Talents Kortrijk Spurs moest het stellen zonder de geblesseerden Perisa en Juric, maar recupereerde Remacle. Waregem moest het op zijn beurt rooien zonder scherpschutter Noor Devos. Meteen was duidelijk dat de zenuwen strak gespannen stonden. Kortrijk schoot als een komeet uit de startblokken. Onder impuls van Vervaet en Mestdagh stond het 9-0 na 4 minuten.

Kapenga opende voor de bezoekers de score na een time-out. Het sein om daar een 2-12 tegenover te stellen. Joris zette de 15-12 na 10 minuten op het bord. Van Thuyne opende in deel twee de score. Via Billiaert kwam Waregem opnieuw op voorsprong. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht na een spelletje haasje over. Bogaert hielp Waregem met twee bommen naar de kleinste voorsprong aan de rust: 27-28.

Opnieuw Bogaert knalde vanop afstand een eerst minikloofje op het bord: 33-37. Uitblinkster bij de Spurs, Marie Vervaet, dichtte in haar eentje de kloof. Een driepunter van alweer Bogaert bracht de stand op 43-44 na driekwart spelen. Waregem opende de slotperiode met 0-6. Desplenter mocht de maximale 9-puntenkloof neerzetten: 47-56. Stojsavljevic bracht de thuisploeg nog terug tot 53-56 vanop de vrijworplijn. Desplenter velde echter het definitieve verdict. Eindstand 56-62 na een matige maar spannende partij. Door deze winst wipt Waregem over Kortrijk naar de zesde plaats.