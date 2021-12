ION Basket Waregem ontvangt Kangoeroes Basket Mechelen: “We moeten vooral constanter worden”

De dames van ION Basket Waregem verloren vorig weekend op het veld van leider Castors Braine. Zaterdagavond ontvangt de ploeg van coach Frederic Claessens de tweede in de stand, Kangoeroes Basket Mechelen.

De youngsters van ION Basket Waregem moesten logischerwijs het onderspit delven tegen profteam Castors Braine. Het werd 104-61. Toch liet het team van de amper 15-jarige Pauline Bayart flarden van hun talent zien.

“We begonnen heel goed aan deze partij. We kwamen zelfs op voorsprong in de tweede periode”, vertelt het Zwevegemse toptalent. “Dan volgden een paar minuutjes minder concentratie en op de tegenaanval werden we koudweg gepakt. Die mindere momenten? Daar knelt het schoentje. Offensief willen we te snel spelen, en nemen dan de verkeerde beslissingen waardoor we niet kunnen scoren. In de tegenaanval gaat het dan mis. Concentratieverlies is daar een van de oorzaken van.”

Goede leerschool

Zaterdagavond staat Kangoeroes Basket Mechelen in Sporthal De Treffer. De ploeg van de West-Vlaamse zusjes Billie en Becky Massey moest dit seizoen nog maar een keer het onderspit delven, tegen Castors Braine. “Tegen de grote ploegen weten we dat er niets te rapen valt”, gaat Pauline verder. “Maar tegen de besten spelen is een goede leerschool, voor elk van ons. Dit kan ons vooruit helpen om het beter te doen tegen de ploegen waar we wel moeten tegen winnen. Dan zullen we wel constanter moeten worden. We wisselen teveel goede met slechtere momenten af. Die goede periodes moeten we leren volhouden. Thuis ontvangen we nog Basket Lummen, Sparta Laarne en Pepinster. Stuk voor stuk ploegen waar we toch moeten kunnen tegen winnen. Ook tegen Phantoms Basket Boom bewezen we al in een oefenpartij dat het kan. Ook tegen Kortrijk Spurs vorig seizoen. Willen we de top acht halen, wat goed is voor een plaatsje in de play-offs, dan moet er geoogst worden tegen deze tegenstanders.”

Blij met kansen

Pauline pikt dit seizoen als 15-jarige al haar minuutjes mee op het hoogste niveau. “Ik ben heel tevreden met de kansen die ik krijg hier bij Waregem. Hier leer ik superveel uit. Langs de ene kant bezorgt spelen tegen bijvoorbeeld Braine, met twee Belgian Cats en boomlange buitenlandse speelsters, heel wat stress op. Maar eenmaal op het veld verdwijnt die als sneeuw voor de zon. Ik probeer dan mijn opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Uiteraard is dit nog andere koek dan bij pakweg de U16 of U19. Het is logisch dat het op het hoogste niveau nog niet zo goed gaat. Maar we blijven werken”, aldus Pauline Bayart. (ELD)

Zaterdag 11 december om 20.15 uur: ION Basket Waregem – Kangoeroes Basket Mechelen.