ION Basket Waregem One opent competitie tegen Merelbeke Hawks: “We willen zaterdag dominant zijn”

De heren van ION Basket Waregem One openen de competitie in Top Division Men 1 in en tegen Merelbeke Hawks. De Waregemse coach Jan Guns blikt vooruit.

“Onze voorbereiding werd overschaduwd door heel wat blessures”, vertelt de 39-jarige Jan Guns. “We verloren in de poulefase van de Beker van België tegen Leuven Bears Two en Woluwé. Daarna ging het wel in stijgende lijn. Oefenwedstrijden tegen Avanti Brugge One, Falco Gent en eersteklasser Oostende werden tot een goed einde gebracht. Tegen kampioen in TDM1 Lier speelden we gelijk op hun veld. We misten wel iedere wedstrijd minstens twee spelers door blessures. Maar de evolutie, zowel verdedigend als aanvallend, is er. Ik heb een hechte groep die heel goed aan elkaar hangt. Momenteel zijn we nog nooit zo compleet geweest. Enkel Lars De Lepeleire zullen we nog een paar weken moeten missen. Op zich ben ik best tevreden over onze vooruitgang. Ik denk dat we klaar zijn voor de competitie.”

Sterke competitie

“Als je de uitslagen bekijkt van Merelbeke Hawks, mag dit zeker niet de moeilijkste wedstrijd worden, al weet je natuurlijk nooit. Ik kijk vooral naar hoe we zelf voor de dag zullen komen. Als blijkt dat zij niet op niveau zijn, wil ik dat wij dat wel zijn. We willen dominant zijn. We moeten klaar zijn van bij de opworp. Hun coach werd onlangs nog ontslagen, voor hetzelfde geld spelen ze zaterdag misschien de match van hun leven”, aldus Jan Guns.

“Ik ben heel benieuwd naar onze reeks. House Of Talents Kortrijk Spurs en LDP Donza zullen de te kloppen ploegen zijn, denk ik. Maar de uitdaging is des te mooier om tegen deze ploegen proberen te winnen. Er bestaat niet veel discussie over: we mikken op de top vier in de eerste ronde. We moeten er gewoon bij zijn in de Western Conference. Dat is onze ambitie. De poule daaropvolgend is dit de top zes om de play-ins te vermijden. Dat is een competitie waarin elke wedstrijd moet gewonnen worden”, aldus Jan Guns. (ELD)

Zaterdag 17 september om 20 u. 30: Merelbeke Hawks – ION Basket Waregem.