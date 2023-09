ION Basket Waregem neemt het op tegen Antwerp Giants: “Op hun tempo spelen”

Zaterdagavond ontvangt ION Basket Waregem in de 1/16de finale van de Beker van België bekerwinnaar Antwerp Giants.

In de poulefase bleef Waregem foutloos tegen Limburg United, Stevoort, Guco Lier en BC Asse-Ternat. “Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met de voorbereidingen tot op heden”, opent Noah Gebbert, op zijn 22ste een van de sterkhouders van het team. “We hadden niet altijd de sterkste tegenstanders, maar we weten wel waaraan we moeten werken. Dat zagen we vooral vorig weekend in een oefenwedstrijd tegen Melsele.”

Antwerp Giants

“Antwerp Giants dit weekend wordt natuurlijk andere koek. We hadden vooraf gehoopt op Oostende of Antwerp. Dit zijn affiches die heel goed zijn voor de club en de supporters. Bij Antwerp spelen onder andere Jean-Marc Mwema en Salim Kediambiko, jongens die ik nog ken van bij Oostende. Veel open shots zullen we waarschijnlijk niet creëren. Het zal er intensief aan toe gaan. Het zal zaak zijn om hun hoge tempo mee te spelen met onze jeugdige ploeg. We gaan in ieder geval alles geven en alle kansen benutten.”

Play-offs

“Ik denk dat de playoffs halen mogelijk moet zijn”, gaat de Oostendenaar, bezig aan zijn derde jaar bij Waregem, verder.

“We zijn een volledig nieuwe ploeg met een heel goeie starting 5. We hebben heel veel jong talent lopen dat nog veel groeimarge heeft. Ikzelf trek de goeie flow die ik vorig seizoen al had door. Ik heb nu een grotere rol. Door het vertrek van Aaron Van Vooren en Maxim Verspeeten moest uitgekeken worden naar waardige vervangers. Met Cédric Blanchart en Matthijs Van den Eynde werden die gevonden. Ook Christopher de Medina liet al zien dat hij een meerwaarde is. Siel Dedoelder, Matt Rotsaert, Flint Waleson en Kobe Grymonprez zijn de jongens die met een dubbele licentie met House Of Talents Kortrijk Spurs al verrassend uit de hoek kwamen. Het wordt alvast uitkijken naar deze nieuwe campagne. Te beginnen met Antwerp Giants zaterdag. Ik ben afgestudeerd aan de hogeschool en ga nu aan een schakeljaar master architectuur beginnen”, geeft Noah nog mee.