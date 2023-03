ION Basket Waregem kijkt al voorbij play-downs: “De play-offs halen is een doel op zich”

In Top Division Men 1 is ION Basket Waregem uitstekend begonnen aan de play-downs. Zeges tegen Insurea Kontich Wolves en Oxaco BBC Boechout brengen de ploeg van coach Jeroen Debaveye alleen aan de leiding. Maar zijn team wil finaal de play-offs halen: “En daarvoor moeten we nog drie keer winnen, op vijf matchen.” Te beginnen tegen Hubo Limburg United Two?

Na een matige eerste helft knokte ION Basket Waregem zich vorig weekend voorbij Oxaco Boechout. Het werd 83-75.

“Defensief waren we de eerste helft nergens”, zucht coach Jeroen Debaveye. “Tot onze scha en schande moest ik toezien hoe we 52 punten incasseerden in de eerste twintig minuten. Zowel individueel als collectief waren we niet klaar. Na de break kwamen we beter tot scoren en beperken we hen tot 23 punten. Dit was een wedstrijd die moest gewonnen worden, en dat deden we.”

Zondag staat de lastige klip naar Hubo Limburg United gepland.

“De Limburgers eindigden met drie overwinningen bij de laatste vier in de eerste ronde van hun poule, maar dat geeft een beetje een vertekend beeld. Het is een ploeg waarmee we nog rekening zullen moeten houden. Vooral collectief vormen ze een te duchten jong team. Wij zullen volwassen moeten spelen, willen we deze confrontatie tot een goed einde brengen. We zullen van bij de opworp klaar moeten zijn, op deze moeilijke verplaatsing.”

“We zijn heel goed begonnen aan de play-downs. De play-offs alsnog halen is een doel op zich, stap voor stap. We zullen iedereen nodig hebben om dat te bewerkstelligen. Daarvoor hebben we nog drie overwinningen nodig, op vijf wedstrijden. Slagen we daarin, dan staan we voor geen evidente opdracht. Het thuisvoordeel zijn we dan alvast kwijt.”

Beker als ‘redding’

Het team van Debaveye plaatste zich voor de finale van de Beker van Vlaanderen. Daar wacht House Of Talents Kortrijk Spurs.

“Na het missen van de play-offs heeft deze bekercampagne ons seizoen voor een deel gered”, zegt de Wevelgemnaar. “We waren erop gebrand om de finale te spelen. Daarvoor hadden we niet de makkelijkste weg af te leggen. We moesten in de halve finale voorbij Basics Melsele-Beveren, nadat we in de kwartfinale al BC Guco Lier hadden uitgeschakeld en in de achtste finale Avanti Brugge – wat heel zeker ook geen evidente opdracht was.” (ELD)

Zondag 5 maart om 12 uur: Limburg United Two – ION Basket Waregem One