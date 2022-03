ION Basket Waregem doet dit seizoen thuisreputatie alle eer aan: “Geen fouten meer maken”

De heren van ION Basket Waregem zijn bezig aan een wisselvallig seizoen. Dit weekend komt Royal IV Brussels op bezoek naar De Treffer. Een ‘must-win game’ heet het.

ION Basket Waregem doet dit seizoen zijn thuisreputatie alle eer aan. Enkel tegen Kortrijk Spurs, waar door blessures vier spelers ontbraken, en LDP Donza moest het zich nipt gewonnen geven. Op verplaatsing ging de ploeg van coach Jan Guns al zeven keer de boot in. “In de verloren wedstrijden werden we echter nooit weggespeeld”, zegt Jan Guns, ook volgend jaar nog aan de slag bij Waregem.

Oplossing

“We speelden nooit slecht, waardoor het verlies nooit meer dan 10 punten bedroeg. We zullen echter een oplossing moeten vinden om de uitwedstrijden op een andere manier te benaderen. Het is toch opvallend dat het in eigen huis wel allemaal lukt. Ook onze laatste wedstrijd in en tegen BBC Croonen Lommel gingen we met 77-74-cijfers onderuit. We misten topschutter J’Nathan Bullock die licht geblesseerd was. Niets ernstigs, maar uit voorzorg bleef hij aan de kant. We wilden geen risico nemen om hem niet op lange termijn te moeten missen. Uiteraard mis je hem dan als je maar met 3 puntjes verschil de boot in gaat.”

In de verloren wedstrijden werden we nooit weggespeeld

Dit weekend komt Royal IV Brussels op bezoek. “Drie weken geleden gingen we tijdens een midweek wedstrijd met 66-73 winnen op hun veld”, gaat Guns verder. “Bij hen weet je echter nooit welke ploeg je tegenover je krijgt. Van onderschatting zal geen sprake zijn. Voor ons is dit een must-win game willen we onze kansen op play-offs gaaf houden. We hebben immers nog een stevig programma voor de boeg. Volgende week trekken we naar Basket SKT Ieper, de eerste van drie uitwedstrijden. Thuis zegevierden we nog met 87-59, maar dit zou wel eens een moeilijke verplaatsing kunnen worden als Ieper een superdag heeft. In principe moeten we toch deze wedstrijd tot een goed einde kunnen brengen.”

“Dit is een competitie waar zowat iedereen van iedereen kan winnen. Maar wij mogen geen fouten meer maken. Momenteel staan we op een virtuele zevende plaats. Blijven we gespaard van blessures, dan moeten we slagen in ons opzet.” Met het oog op volgend seizoen trok Waregem oude bekende Lars De Lepeleire aan. “Daar ben ik absoluut heel tevreden mee”, glundert Jan. “Hij komt van bij ons, en toen hij ons verliet was dit in de beste verstandhouding. Toen al zei Lars nog ooit voor mij te willen spelen (lacht). Toen bekent raakte dat Robin Spaens niet bleef en Arne Steinbach stopt namen we contact op met hem. Hij had nog een zwaar lopend contract met Ieper, maar in onderling overleg kwamen ze eruit. Hij is een speler die heel goed in het team past, een perfecte match. Hij was en is de lieveling van het publiek hier in Waregem.”

Brede kern

“Robin Marreel is aan het timmeren om een vaste waarde te worden bij de eerste ploeg. Op basis van de voorbije seizoenen toonde hij een volwaardige back-up guard te zijn. We zijn ook bezig met de verjonging van het team. Zo zal ook Noah Gebbert vast bij de One spelen. Die jongen is op weg om een echte topper te worden en die kan nog veel stappen zetten. We hebben ook wissels op de toekomst die goed begeleid zullen worden. Zo hebben we Jonas Cornelis aangetrokken. Verder bevestigde iedereen van de ploeg al voor volgend seizoen. We gaan dus kunnen beschikken over een heel brede kern. Ik moet al bijna zeggen dat ik uitkijk naar volgend seizoen, maar eerst moeten we nog vol aan de bak in deze campagne”, besluit Jan Guns. (ELD)

Zaterdag 26 maart om 20.15 uur: ION Basket Waregem – Royal IV Brussels.