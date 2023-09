ION Basket Four bekijkt wedstrijd per wedstrijd

ION Basket Waregem Four verloor vorig weekend van Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel met 49-53. Dit weekend staat een trip naar kustploeg BBC Koksijde gepland.

Na een eenvoudige zege tegen House Of Talents Kortrijk Spurs Four (76-55) in eerste provinciale dames, kon de ploeg van coach Els Castelein dit keer de punten niet thuishouden tegen Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel One. “We botsten op een ervaren ploeg die simpelweg beter was”, opent Els Castelein, de nieuwe coach bij Waregem. “Onze afwerking was niet optimaal. We waren nochtans heel goed begonnen. In deel twee slaagden we erin om amper 2 puntjes te maken. We benutten onze kansen niet en het vertrouwen ging weg.”

“Na de koffie lieten we onze kopjes echter niet hangen maar toch diepte Winkel de kloof uit. In de slotperiode waren we defensief weer bij de les en beten we ons vast als een pitbull, maar uiteindelijk strandden we op vier puntjes. Meer zat er echt niet in.”

“Dit is een jonge ploeg, een nieuwe coach, studenten die nog herexamens hadden… dus zijn we nog aan het opbouwen. Ik hoop dat we nu voltallig zullen zijn op training. De systemen inoefenen en automatismen kweken is nu aan de orde.”

Naar Koksijde

Dit weekend is Koksijde de tegenstander. “We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Als we met karakter en onze snelheid kunnen spelen dat moet er iets mogelijk zijn. We mikken op de middenmoot op het einde van de rit.”

“Voor mij is Waregem een nieuwe uitdaging”, gaat Els, woonachtig in Deinze, verder. “Ik was hiervoor aan de slag bij Hansbeke, maar mijn zoontje Tuur (7) is actief bij de U8 van Waregem, dus volgde ik zijn pad. Eerst was het de bedoeling om enkel de U19 B te coachen, maar daar kwam door een gebrek aan coachen, wat overal het geval is, ook de Four bij. Het is de bedoeling dat speelsters uit de U19 B doorstromen naar de Four. Ik kijk alvast uit naar het vervolg van deze campagne”, aldus Els Castelijn, die als jeugdspeelster actief was bij Deinze. (ELD)