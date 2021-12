Indrukwekkende J’Nathan Bullock loodst Waregem voorbij leider Lommel

In Top Division Men 1 won ION Basket Waregem op eigen veld van leider Croonen Lommel met 66-64. In de laatste seconde bezorgde uitblinker J’Nathan Bullock, goed voor 27 punten en 14 rebounds, zijn ploeg de drie punten.

Waregem, nog altijd zonder zijn kapitein Arne Steinbach, was meteen bij de les tegen leider Lommel. Tot 13-13 bleven beide ploegen in elkaars buurt. De bezoekers plaatsten een tussenversnelling, waardoor het na 10 minuten 13-22 stond.

In de tweede periode ging de ploeg van Ronnie Mc Collum op zijn elan door: 15-29. Het duo Van Vooren – Bullock vond het welletjes, en halfweg was alles te herdoen: 31-31. Na de break nam Waregem meteen de voorsprong. Twee minuten later stond het 41-31 na een 10-0 tussenspurt. De Limburgers milderden tot 52-48 na driekwart spelen.

In de slotperiode speelden beide teams voortdurend haasje over, tot 6 seconden voor affluiten (64-64). Bullock, die de laatste 7 punten voor zijn rekening nam, had het laatste woord. Een ultieme poging van de bezoekers, met nog één seconde op de klok, kwam te laat. Eindstand 66-64.

Speelden: Marreel 3, Spaens 9, Sissoko 6, Verspeeten 8, Gebbert, Bruyneel, Bullock 27 (14reb.), Van Ravensteijn, Van Vooren 13.

(ELD)