Ilimane Diop versterkt Filou Oostende

Basketbalclub Filou Oostende heeft zich versterkt met Ilimane Diop, een 2m11 grote Spanjaard van 28 jaar die overkomt van topclub Unicaja Malaga waar hij niet tot spelen kwam. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Diop een contract ondertekent buiten Spanje. Hij komt nu naar Oostende om de blessures van Haris Bratanovic en Servaas Buysschaert op te vangen.

Oostende kondigde de transfer aan met een persbericht. “Met zijn 2m11 moet Diop ervaring en gestalte onder de ring brengen. Hij is wellicht al speelgerechtigd vrijdag tegen de Kortrijk Spurs.” Diop ondertekende een contract van drie maanden bij de kustploeg.

Landskampioen Oostende kampt met problemen op de centerpositie. Gentenaar Haris Bratanovic is al maanden out en werd recent geopereerd aan de knie. Kortrijkzaan Servaas Buysschaert heeft een enkelblessure.

Eerste avontuur buiten Spanje

Diop heeft alleen nog maar in Spanje gespeeld: bij Baskonia (2013-2021), Gran Canaria (2021-2022) en Murcia (2022-2023). Nu was hij aangesloten bij Unicaja Malaga, maar in de eerste vier matchen van de Spaanse competitie kwam hij enkel in match één tot speelgelegenheid (40 seconden). Bij Murcia vorig seizoen was hij goed voor 5,7 punten en 2,9 rebounds gemiddeld per match. Met zijn Spaanse eersteklasseploegen deed hij al ervaring op in de drie hoogst aangeschreven Europese competities: de Euroleague, Eurocup en Champions League.

Diop werd geboren in Senegal, maar speelde wel al voor Spanje in de nationale jeugdselecties. Hij heeft zowel de Senegalese als de Spaanse nationaliteit.

Filou Oostende is aan het seizoen begonnen met een overwinning tegen Okapi Aalst en een nederlaag tegen Limburg United. Op 17 oktober start de ploeg aan zijn Champions League-campagne. Tegenstanders zijn Pinar Karsiyaka uit Turkije, Oldenburg uit Duitsland en Straatsburg uit Frankrijk.