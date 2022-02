House Of Talents Spurs zwaar onderuit tegen Kangoeroes Mechelen

In Top Division verloor House Of Talents Spurs voor de vierde keer op rij. Kangoeroes Basket Mechelen was met 45-84-cijfers meer dan een maatje te groot.

Kortrijk moest het stellen zonder Emma Van Thuyne en Lisa Foucart. Meteen was duidelijk dat dit een loodzware opdracht ging worden. Mechelen opende met 2-9. Eva Devliegher zorgde voor de eerste punten voor de thuisploeg. Een driepunter van Baelen en vier vrijworpen brachten de stand op 13-23 na 10 minuten. Sien Devliegher milderde tot 18-23 van op afstand. Resimont diepte de kloof terug uit tot 20-34. Een bonus die overeind bleef halfweg: 26-41.

0-23 tussenspurt

Twee bommen van Ruth Leire hielden de Spurs in de wedstrijd. Ducoulombier zorgde voor de 35-50 na 5 minuten in de derde periode. Toen ging het snel. De bezoekers plaatsten een droge 0-23 tussenspurt. 35-73 na driekwart spelen. S. Devliegher opende de slotperiode met 4 punten op rij. Bij Mechelen kreeg iedereen nog speelgelegenheid, waardoor de slotfase in evenwicht bleef. Eindstand 45-84. Door deze nederlaag lijkt een top vijf plaats heel ver weg. De eerstvolgende wedstrijd is pas op 19 februari. Dan komt Basket Lummen op bezoek in de Lange Munte. (ELD)

Speelden: Leire 6, Storme 5, Swords 7, Heyse, E. Devleigher 4, S. Devleigher 9, Baelen 3, Decoulombier 3, Dehamel 2, Herlihy 6, Remacle.