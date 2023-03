House Of Talents Spurs Three blijft positief: “We geloven rotsvast dat we ons redden”

House Of Talents Spurs Three won vorig weekend op het veld van Wytewa Roeselare One met 52-62. De tweede op rij voor de ploeg van Bo Vanwijnsberghe, een van de smaakmakers van het team. “Dat we in en tegen Roeselare de volle buit mee richting Kortrijk zouden nemen was een beetje onverwacht”, vertelt de 19-jarige studente psychologie. “We kregen wel versterking van Amélie Gheysen en Laurie Lefebvre uit de dames B en enkele speelsters van de U16. Dit was een beetje van moéten, wilden we onze kansen gaaf houden om een verlengd verblijf af te dwingen in tweede landelijke. Aan de rust hadden we een bonus van 19 punten, maar we kwamen niet goed uit de kleedkamer waardoor onze comfortabele voorsprong smolt als sneeuw voor de zon. Dichter dan acht punten lieten we ze echter niet meer komen en in de slotperiode controleerden we de wedstrijd.”

Tweede thuis

“Dit is nu onze tweede zege in de play-down, maar ook tegen Carrefour Market Basket Blankenberge, waarvan we met 58-55 verloren, zat er meer in. De afwerking en de gedrevenheid ontbraken een beetje.” Zondag komt met DBC Osiris Okapi Aalst Two de eerste in de voorlopige stand op bezoek “Bij ons is het altijd een beetje een verrassing wie er allemaal op het wedstrijdblad zal staan”, gaat de Kortrijkse verder. “We spelen thuis, dus willen we de drie punten. Het zal een spannende strijd zijn tot op het einde voor het klassement. Maar we geloven erin.”

“Voor mij zijn de Kortrijk Spurs zowat mijn tweede thuis”, glundert Bo. “Ik coach er de U8, ben ook nog actief bij de U19 en help mee bij de livestats van de heren in Top Division. Ik ben ook op heel regelmatige basis terug te vinden op andere wedstrijden van de Spurs.”

Zondag 19 maart om 14 uur: House Of Talents Kortrijk Spurs – DBC Osiris Okapi Aalst Two.