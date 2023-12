House Of Talents Spurs ontvangt Castors Braine, de tweede in de stand: “De match starten zonder druk”

Dit weekend ontvangen de dames van House Of Talents Spurs met Castors Braine de tweede in de stand. De ploeg van assistent-coach Olivier Vandenberghe en kapitein Emma Van Thuyne tankte alvast een flinke dosis vertrouwen door in het burenduel ION Basket Waregem voor het eerst in twee jaar te verslaan in competitieverband.

Twee opeenvolgende zeges tegen Brunehaut en ION Waregem loodsen Kortrijk Spurs de top acht van het klassement binnen. Vooral de winst tegen Waregem deed de ploeg van Olivier Vandenberghe deugd. “In beide wedstrijden kwamen we heel goed voorbereid aan de opworp”, vertelt de 28-jarige Gentenaar. “Tegen Brunehaut pakten we hun sterke punten af en tegen Waregem waren we consistent goed. Defensief maakten we in de derby een goede beurt, het sein om vrijer te spelen. In de eerste en vierde periode liep het verdedigend iets minder, maar in de tweede en derde periode vielen de shots goed. ION kwam nog terug tot op vier punten, maar we liepen relatief snel terug uit. Beide ploegen leden ongeveer evenveel balverliezen, wij dwongen die af tegen een jong team. Bij Waregem kan iedereen wel scoren. Dat is het mooie aan die ploeg.”

kapitein Van Thuyne

Door het uitvallen van Lisa Foucart met een knieblessure, nam Emma Van Thuyne haar taak als kapitein over. “Emma neemt haar taak heel goed op”, gaat Olivier, beroepshalve kinesist, verder. “Ze neemt die verantwoordelijkheid, dit leiderschap, ook naast het veld. Ze motiveert als geen ander het team. Dit is nu het vijfde jaar dat ik haar coach en ze is nog altijd aan het groeien. Zowel offensief als defensief speelt ze de pannen van het dak. We hebben een spelersgroep die durft en ervoor gaat en hard werkt.”

Zaterdag komt profteam Castors Braine op bezoek in de Lange Munte. “Het zal belangrijk zijn om op hetzelfde elan verder te werken. We moeten realistisch zijn, maar wel tonen wie we zijn als ploeg en een goeie wedstrijd spelen. In de heenronde acteerden we vooral in de tweede helft heel goed. Die vechtlust willen we als staff zien. Met Ine Joris en Marie Vervaet zal het een blij en geestig weerzien zijn, nadat ze vorig seizoen nog bij ons actief waren. Ook toen hadden we een ploeg die een hechte bende was. Dit kan een toffe match worden tegen een team die op alle vlakken meer kwaliteit rondlopen heeft. Ook Nastja Claessens is er bij hen terug bij. Ze scoort gemakkelijk in de flow van de wedstrijd. We willen vooral met een goed gevoel richting volgende wedstrijden gaan.”

Dosis vertrouwen

Kapitein Emma Van Thuyne blaakt momenteel van het vertrouwen. De Ieperse stuwt haar ploeg vooruit en haalt zelf een hoog niveau. “De winst tegen Brunehaut gaf ons het nodige vertrouwen na een mindere periode”, vertelt de 22-jarige spelverdeelster. “Dat we na lange tijd ook eens de volle buit tegen Waregem pakken, geeft ons een extra boost. Hier waren we dan ook enorm blij mee.”

“De voorbereidingen naar die match toe verliep zoals bij elke wedstrijd. Op de eerste periode na voerden we onze defensieve taken beter uit dan in eerdere wedstrijden. Deze winst deed echt deugd.”

klik met iedereen

“Ik voel me momenteel heel comfortabel in deze ploeg. Dat maakt het voor mij gemakkelijker om mijn rol als kapitein te vervullen. Die opdracht is bijvoorbeeld de ploeg aanmoedigen met een motivatiespeech. Als er iets is, kunnen ze bij mij terecht. Ik denk niet dat ik dit in elke ploeg zou kunnen. Deze groep maakt het mij gemakkelijk. De klik die er met iedereen is, was een belangrijke reden om dit te doen. Dat ik goed bezig ben? Daar heeft de coach een ruim aandeel in. Hij heeft me heel veel vertrouwen. Ik speel met minder twijfel dan de vorige jaren. Daar ben ik heel blij om.”

“De wedstrijd tegen Castors Braine kunnen we aanvatten zonder druk. Toch willen we proberen om een mooie prestatie neer te zetten. Na de jaarwisseling volgen rechtstreekse duels tegen Lummen en Charleroi die we met een goed gevoel willen starten”, aldus Emma Van Thuyne.

Zaterdag 23 december om 20.30 uur, Sportcampus Lange Munte: House Of Talents Spurs – Royal Castors Braine. (eddy lippens)

Twee opeenvolgende zeges tegen Brunehaut en ION Waregem loodsen Kortrijk Spurs de top acht van het klassement binnen. Vooral de winst tegen Waregem deed de ploeg van Olivier Vandenberghe deugd. “In beide wedstrijden kwamen we heel goed voorbereid aan de opworp”, vertelt de 28-jarige Gentenaar. “Tegen Brunehaut pakten we hun sterke punten af en tegen Waregem waren we consistent goed. Defensief maakten we in de derby een goede beurt, het sein om vrijer te spelen. In de eerste en vierde periode liep het verdedigend iets minder, maar in de tweede en derde periode vielen de shots goed. ION kwam nog terug tot op vier punten, maar we liepen relatief snel terug uit. Beide ploegen leden ongeveer evenveel balverliezen, wij dwongen die af tegen een jong team. Bij Waregem kan iedereen wel scoren. Dat is het mooie aan die ploeg.”

kapitein Van Thuyne

Door het uitvallen van Lisa Foucart met een knieblessure, nam Emma Van Thuyne haar taak als kapitein over. “Emma neemt haar taak heel goed op”, gaat Olivier, beroepshalve kinesist, verder. “Ze neemt die verantwoordelijkheid, dit leiderschap, ook naast het veld. Ze motiveert als geen ander het team. Dit is nu het vijfde jaar dat ik haar coach en ze is nog altijd aan het groeien. Zowel offensief als defensief speelt ze de pannen van het dak. We hebben een spelersgroep die durft en ervoor gaat en hard werkt.”

Zaterdag komt profteam Castors Braine op bezoek in de Lange Munte. “Het zal belangrijk zijn om op hetzelfde elan verder te werken. We moeten realistisch zijn, maar wel tonen wie we zijn als ploeg en een goeie wedstrijd spelen. In de heenronde acteerden we vooral in de tweede helft heel goed. Die vechtlust willen we als staff zien. Met Ine Joris en Marie Vervaet zal het een blij en geestig weerzien zijn, nadat ze vorig seizoen nog bij ons actief waren. Ook toen hadden we een ploeg die een hechte bende was. Dit kan een toffe match worden tegen een team dat op alle vlakken meer kwaliteit rondlopen heeft. Ook Nastja Claessens is er bij hen opnieuw bij. Ze scoort gemakkelijk in de flow van de wedstrijd. We willen vooral met een goed gevoel richting volgende wedstrijden gaan.”

Dosis vertrouwen

Kapitein Emma Van Thuyne blaakt momenteel van het vertrouwen. De Ieperse stuwt haar ploeg vooruit en haalt zelf een hoog niveau. “De winst tegen Brunehaut gaf ons het nodige vertrouwen na een mindere periode”, vertelt de 22-jarige spelverdeelster. “Dat we na lange tijd ook eens de volle buit tegen Waregem pakken, geeft ons een extra boost. Hier waren we dan ook enorm blij mee.”

“De voorbereidingen naar die match toe verliepen zoals bij elke wedstrijd. Op de eerste periode na voerden we onze defensieve taken beter uit dan in eerdere wedstrijden. Deze winst deed echt deugd.”

klik met iedereen

“Ik voel me momenteel heel comfortabel in deze ploeg. Dat maakt het voor mij gemakkelijker om mijn rol als kapitein te vervullen. Die opdracht is bijvoorbeeld de ploeg aanmoedigen met een motivatiespeech. Als er iets is, kunnen ze bij mij terecht. Ik denk niet dat ik dit in elke ploeg zou kunnen. Deze groep maakt het mij gemakkelijk. De klik die er met iedereen is, was een belangrijke reden om dit te doen. Dat ik goed bezig ben? Daar heeft de coach een ruim aandeel in. Hij geeft me heel veel vertrouwen. Ik speel met minder twijfel dan de vorige jaren. Daar ben ik heel blij om.”

“De wedstrijd tegen Castors Braine kunnen we aanvatten zonder druk. Toch willen we proberen om een mooie prestatie neer te zetten. Na de jaarwisseling volgen rechtstreekse duels tegen Lummen en Charleroi die we met een goed gevoel willen starten”, aldus Emma Van Thuyne.

Zaterdag 23 december om 20.30 uur, Sportcampus Lange Munte: House Of Talents Spurs – Royal Castors Braine.