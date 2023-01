House Of Talents Kortrijk Spurs Four hoopt plaats in top vier te behouden: “Altijd spannend tegen Gullegem”

In tweede provinciale van het herenbasket staat House Of Talents Kortrijk Spurs Four op een zucht van een plaats in de felbegeerde top vier. Dit weekend moet het in Sporthal Athena Campus 3 Hofsteden wel voorbij BBC Gullegem One.

Vorig weekend verloor de ploeg van coach Wim Vandorpe op het veld van Rapid Langemark One met 84-74. Door het verlies van Basket Desselgem tegen BBC P Heuvelland One blijft de Four wel netjes op de vierde plaats. “We hebben het nu in eigen handen”, zegt de 45-jarige Kortrijkzaan. “Nu krijgen we nog met BBC Gullegem, Bobcat Wielsbeke en Koninklijke Basket Avelgem de laatste drie uit de klassering voorgeschoteld. Zondagnamiddag is al meteen belangrijk tegen Gullegem in de derby. In de heenronde zegevierden we weliswaar met 71-78, maar het was allesbehalve een makkelijke overwinning. Tegen onze tegenstander van dienst is het altijd spannend. Ze spelen potig basket. Ons scorend vermogen zal op punt moeten staan. Vertrouwen op ons shot en snel aanvallen zal de boodschap zijn”, klinkt het bij Vandorpe.

Vertrouwen op ons shot en snel aanvallen wordt de boodschap – coach Wim Vandorpe

“Door veel blessures en afwezigheden kwam ons seizoen maar moeilijk op gang. De eerste drie wedstrijden hadden we problemen om vijf spelers op het wedstrijdblad te krijgen. Pas na vier wedstrijden waren we gerodeerd. De thuiszege tegen Langemark met 73-69-cijfers niet meegerekend, verloren we tegen alle ploegen die boven ons staan. Tegen Desselgem verloren we met 64-50 op verplaatsing, maar wonnen we thuis met 67-50, dus staan we tegenover hen positief met evenveel punten.”

Nood aan verjonging

“Mijn ploeg bestaat vooral uit dertigers met kinderen en enkele jongeren. Het is een heel hechte vriendengroep, dat wist ik op voorhand. Promoveren kunnen we niet met al een ploeg in eerste provinciale, en degraderen doen we nooit met deze ploeg. Verliezen we al eens, dan liggen die mannen daar niet wakker van. Soms moet je hen al eens motiveren.” (lacht)

“Ook volgend jaar zou ik graag deze ploeg blijven coachen. We hebben wel nood aan verjonging, zelfs graag de helft van de ploeg mag uit jongeren bestaan. Maar eerst willen we ons verzekeren van die topvierplaats. Dat levert een vreemde situatie op. Nu hebben we al vijf zeges op onze teller, dan gaan we van start met slechts één winstpartij achter onze naam. We zullen onmiddellijk laatste staan”, besluit Wim Vandorpe.