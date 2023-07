Honderden fans eren Belgian Cats op Grote Markt in Ieper

De Belgian Cats hebben de harten van basketbalfans helemaal veroverd door de finale van het EK Basketbal te winnen. Het Ieperse stadsbestuur is buitengewoon trots op de prestatie van de Ieperse MVP Emma Meesseman, evenals van speelster Elise Ramette en kinesist Jelle Duthoit. Om deze glorieuze overwinning te vieren nodigde de stad alle inwoners en fans uit om samen te komen op de Grote Markt in Ieper. De belangstelling was enorm.

Burgemeester Emmily Talpe toonde zich verheugd om de Ieperse vertegenwoordigers van de Belgian Cats te eren: “De prestaties van het team zijn bijzonder. Hun sportsucces en volharding werkt inspirerend. De Belgian Cats hebben ons land met trots vertegenwoordigd op het EK Basketbal en hebben laten zien wat je kan bereiken door vastberadenheid, teamwork en uitzonderlijk talent.”

“Ik ben ontzettend trots op Emma Meesseman, Elise Ramette en Jelle Duthoit en ik feliciteer hen met hun indrukwekkende bijdrage aan het succes van het team.”

Ontmoeting

De huldiging op de Grote Markt bood een unieke gelegenheid voor fans om de Ieperse speelsters te ontmoeten. Na korte interviews met de Ieperse delegatie en de burgemeester volgde een signeersessie. Fans konden hun basketbal of sportshirt meebrengen voor een handtekening van de Ieperse sportkampioenen.

Emma Meesseman verwees in haar woordje ook naar coach Philip Mestdagh. Het contract van de basketcoach liep af na de Olympische Spelen. Een nieuwe overeenkomst bleef uit. “Met Mestdagh vertrok een boegbeeld van het vrouwelijke basketbal in ons land.”

“Philip heeft de Belgian Cats samen met de ganse staf op het mondiale niveau gebracht: 89 interlands op de teller met een zesde plaats op de wereldranking. De mooiste pagina’s van de Belgische basketbalgeschiedenis dragen zijn stempel”, klonk het.

(EG)