Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One spreekt ambitie uit: “We willen maar één ding: kampioen worden”

Dit weekend start de tweede ronde van de competitie in eerste provinciale. Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One, dat de eerste ronde als leider van groep A afsloot, ontvangt Basketclub Red Sharks Koekelare One, de eerste van groep B.

Met slechts twee nederlagen, tegen Izegem en Vagant Kortrijk, mag Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele best tevreden zijn. “Toch niet hoor. Bij de groep hadden we verwacht dat we foutloos zouden blijven”, opent Justin Vanbecelaere (26), een van de vele sterkhouders van de ploeg. “We lieten twee steken vallen die zeker vermijdbaar waren. Dit was niet ingecalculeerd.”

Zaterdagavond begint de play-upcompetitie meteen met de kraker tegen Basketclub Red Sharks Koekelare One. Koekelare verloor slechts eenmaal. “Dit zal sowieso een stevige confrontatie worden”, gaat de Menenaar verder. “Met coach Fernandes Verde Presa en Tom Arijs staan voor mij geen onbekenden aan de overkant, toen ik nog in Oostende speelde. Wat ik moet verwachten? Geen idee. Pas na de wedstrijd zal duidelijk zijn hoe sterk de andere reeks is. Als blijkt dat we Koekelare de baas kunnen, dan moeten de andere ploegen ook haalbare kaarten zijn. Al gaan we daar natuurlijk niet zomaar van uit. We moeten het immers stellen zonder Jérome Vandenberghe. Hij scheurde de voorste ligamenten van de knie en zal voor de rest van deze campagne out zijn. Maar vorig weekend hebben we tijdens de bekermatch in en tegen reeksgenoot House Of Talents Kortrijk Spurs Three getoond dat we ook zonder Jérome ons mannetje kunnen staan. Het werd 64-96. Deze beker is net als het kampioenschap een van de doelen.”

“Ik denk dat ik best tevreden mag zijn met mijn seizoen. Dit is wat ik er van verwacht had, mijn job doen en winnen. Er telt slechts één plaats, de eerste. We willen kampioen worden, met een ander scenario willen we geen rekening houden”, aldus een zelfverzekerde Vanbecelaere, zelfstandig als kunststofverwerker. (ELD)