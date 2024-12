Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele heeft enkel moeite met De Panne: “Iedereen is heel gemotiveerd”

De dames van Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele zetten vorig weekend Ford Unicars Avanti Brugge probleemloos opzij met 35-77-cijfers. De ploeg van coach Xavier Marescaux neemt het vrijdagavond op tegen G&V Breakpoint Basket Waregem Four in eerste provinciale. “Ondanks dat we maar met zeven kernspeelsters en een U16-speelster afzakten naar Brugge hadden we het gebeuren redelijk snel onder controle”, vertelt Xavier.

“Onze tegenstander van dienst oogde jeugdig. Wij met onze ervaring speelden tempo, eerst half court, daarna full court. Dit is een zege die ons hoop geeft op een plek in de top drie. Het is niet altijd eenvoudig met maar zeven kernspeelsters nadat we Janne en Eva zagen uitvallen met gescheurde ligamenten en kruisbanden. Nika, een derde geblesseerde, hopen we na Nieuwjaar te recupereren. Gelukkig kunnen we nu al enkele weken rekenen op de diensten van U16-speelster Hannah Fiore. Met deze beperkte kern doen we het goed in deze competitie. De sfeer is terug heel goed in de groep”, zegt de coach met volle overtuiging.

acht op tien zeges

“Het seizoen loopt zoals verwacht met acht op tien zeges. Enkel De Panne steekt er bovenuit in de reeks. We willen er nog een positief jaar van maken. Hopelijk blijven we nu verder gespaard van verdere blessures. Dit kunnen we missen als kiespijn. Te beginnen vrijdagavond tegen Waregem willen we de positieve lijn doortrekken. Het is een tegenstander die we zeker niet zullen onderschatten. Ze kunnen altijd verrassend uit de hoek komen met hun jeugdig team. We spelen niet op ons vertrouwde grote veld maar in de breedte van het terrein omdat er nog trainingen doorgaan. Dat is toch een ander gegeven op een kleiner veld. Toch moeten we proberen de drie punten thuis te houden”, besluit Xavier. (ELD)

Vrijdag 20 december om 20 uur: Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G&V Breakpoint Basket Waregem Four.