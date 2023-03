Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele dit weekend naar Red Sharks Koekelare: “Heel belangrijke confrontatie”

In eerste provinciale van het herenbasket nadert de ontknoping met rasse schreden. Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele trekt dit weekend naar Basketclub Red Sharks Koekelare. Bij winst neemt de ploeg van Basiel Dekeyser een stevige optie op de titel. “Ik kwam in het tussenseizoen over van Izegem met één doel, kampioen spelen. Iedereen rekent daar nu meer dan ooit op”, zegt Basiel Dekeyzer.

BBC De Westhoek Zwevezele was vorige week het laatste slachtoffer van Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele. Het werden duidelijke 85-59-cijfers. Het team van coach Steven Deprez blijft met nog vijf speeldagen te gaan foutloos tijdens de play-up. Een van de smaakmakers dit seizoen is ongetwijfeld de 23-jarige Basiel Dekeyzer.

“Tegen Zwevezele kunnen we terugblikken op een eerder slordige partij”, steekt de Roeselarenaar van wal. “We begonnen supergoed maar veelvuldig balverlies zorgde ervoor dat Zwevezele terug in de partij sloop. We bleven rustig en na de break ging het terug zoals het moest. Aanvallend kwamen we beter voor de dag terwijl we de defensieve schroeven aandraaiden. Opdracht volbracht”, zegt de interieur maatwerker.

“Dit is op papier nog de moeilijkste tegenstander die ons nog te wachten staat. Een maand geleden trokken we nog met 90-71 aan het langste eind in Evenementenhal De Schelp tegen onze tegenstander van dienst. Een vlotte overwinning waar iedereen op de afspraak was na een goeie prestatie. Slagen we ook nu in onze opzet, dan mag het niet meer mislopen”, zegt Basiel.

“Ik kwam in het tussenseizoen over van Izegem met één doel, kampioen spelen. Iedereen rekent daar nu meer dan ooit op. We maakten onszelf deze belofte. Ik kan dus niet anders dan tevreden zijn, ook met mijn prestaties. Ik krijg hier alle kansen en met jongens als Jérome Vandenberghe naast je op en naast het veld leer je heel veel bij. Ik amuseer me hier kostelijk bij deze warme familieclub. Hier haal ik heel veel voldoening uit. We zijn klaar voor de laatste rechte lijn”, aldus een zelfzekere Basiel Dekeyzer.

Zaterdag 25 maart om 20 uur: Basketclub Red Sharks Koekelare Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele.