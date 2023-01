Holstra sterk bezig in beker én competitie: “Dit is een club met veel ambitie”

Holstra Wings Wevelgem-Moorsele plaatste zich vorig weekend voor de kwartfinale van de Beker van West-Vlaanderen. Een dag later werd Iebac Ieper met 88-71-cijfers wandelen gestuurd in competitieverband.

Na een spannende wedstrijd in de beker trok Holstra op het veld van reeksgenoot Basket Midwest Izegem met 77-81 aan het langste eind. Opdracht volbracht voor de ploeg van sterkhouder Sander Accou. “De beker is sowieso een doel voor ons”, zegt de 32-jarige scherpschutter. “Tegen Izegem was het een fysiek spelletje, niet altijd het mooiste. We misten enkele studenten maar konden rekenen op de U21-spelers voor deze belangrijke match. We spelen in de sterkste provinciale reeks, dus is het onze ambitie om deze trofee te pakken.”

Geen fan

“Ook voor de competitie zijn we aan een sterke reeks bezig. We wisten dat dit geen makkelijke groep zou zijn, maar we doen wat we moeten doen. We halen tien op elf. Enkel tegen Vagant Kortrijk gingen we nipt onderuit. Er komen nu nog enkele belangrijke wedstrijden aan met onder andere Izegem volgende week. Dit is een speciaal systeem waarin je in de eerste ronde bij de top vier moet eindigen. Daar ben ik geen fan van. Het is belangrijk om tegen de ploegen die ook de top vier spelen te winnen. De punten van tegen die ploegen neem je mee naar de volgende ronde. Vreemd allemaal.”

Tweede landelijke

“Na enkele moeilijke jaren bij Zwevezele kwam ik bij een ploeg terecht met ambitie. Ze zeiden wat ze wilden bereiken en dat was de promotie naar tweede landelijke. Daar zou ik graag nog eens spelen. Dit is een andere manier van spelen. Maar zover zijn we nog niet. We staan er wel goed voor met twee overwinningen meer dan Vagant Kortrijk. Veel spelers die al in hogere reeksen actief waren, kwamen in eerste provinciale terecht. Ik zit hier bij een leuke bende die net als ik graag basketbal speelt. Het zou leuk zijn om met deze groep een stap voorwaarts te zetten”, besluit Sander Accou. (ELD)