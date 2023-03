Het vertrouwen zit goed bij ION Basket Waregem: “We zitten in een flow waarin we iedereen aankunnen”

Vorig weekend blikte ION Basket Waregem vakkundig Oxaco BBC Boechout in met 72-88, waardoor de eerste plaats in de play-down een zekerheid is. Zaterdag komt Hubo Limburg United, de tweede in de stand, op bezoek in Sporthal De Treffer.

De ploeg van Maxime Verspeeten, momenteel op een hoog niveau acterend, kende weinig problemen met Oxaco BBC Boechout. “We domineerden de wedstrijd van begin tot einde”, vertelt Maxime (30), ook volgend jaar nog actief bij de ploeg van coach Jeroen Debaveye.

“We sprokkelden op kousenvoeten een bonus van 20 punten bijeen. Oxaco kwam nog terug tot op 10 punten, maar toen was het welletjes. We speelden een wedstrijd op een heel volwassen manier. Dit gaf ons meteen ook zekerheid van de eerste plaats in de B-poule.”

Teamgeest

“Ik denk dat we redelijk wat zaken meegemaakt hebben gedurende het seizoen. We hebben dat op een of andere manier goed verteerd en de teamgeest bovengehaald. We haalden zes op zeven in de tweede ronde en we dwongen een finaleplaats in de beker van Vlaanderen af, ten nadele van Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren. Dan kan je van een positieve prestatie spreken.

“Volgend seizoen blijven maar drie jongens van de huidige kern aan boord. Eén daarvan is Lars De Lepeleire, die de vorm van een aantal jaren geleden terug oppikte. Hij is uitgegroeid tot een van de beste guards in de reeks met zijn verbetenheid en ervaring. Ook Noah Gebbert is nog van de partij volgend seizoen. Die jongen speelt met heel veel vertrouwen. Zijn trefzekerheid is een groot wapen. Ook ikzelf blijf actief bij Waregem na dit seizoen. Ik geef heel veel energie en ik neem mijn verantwoordelijkheid, waardoor er ook meer naar mij gekeken wordt. Dat doet deugd.”

Bekerfinale

“Op 16 april spelen we nog de bekerfinale tegen House Of Talents Kortrijk Spurs. Daar kijkt iedereen reikhalzend naar uit. Een derby heeft toch altijd iets extra. Maar we moeten eerlijk zijn, we treffen de titelfavoriet die volgend jaar de stap naar het hoogste niveau gaat zetten.”

“In de reguliere competitie waren we de eerste wedstrijd in de Lange Munte kansloos, maar de terugwedstrijd was al veel beter. Alles was nog mogelijk tot het einde. Met de flow waarin we nu zitten moeten we iedereen aankunnen”, besluit Maxime Verspeeten.