Hendrik Hanssens (Hostra WINGS) is vastberaden: “We hebben maar één doel”

Tegen Wytewa Roeselare One kende Hostra WINGS Wevelgem-Moorsele One vorig weekend weinig genade. Het werd 103-75. Zondag in de vroege morgen staat de verplaatsing naar KBBC Wikings Kortrijk op de kalender.

“Nadat we in deze campagne al heel wat spannende duels uitvochten, deed het eens deugd om een zege eenvoudig binnen te rijven”, vertelt Hendrik Hanssens, zelf goed voor 26 punten. “Iedere zege is belangrijk nadat we al een paar steekjes lieten vallen. We wisten dat we heel veel tegenstand mochten verwachten in deze zware reeks. Veel ploegen spelen al lang samen, terwijl wij toch een nieuw samengesteld team zijn. Ook voor mij was het aanpassen nadat ik mijn volledige carrière voor Kortrijk speelde. Het was zelfs een dubbele aanpassing voor mij nadat ik ook ben beginnen met werken als auditor. Maar ik ben heel blij met mijn keuze. Ik ben in een leuke ploeg terechtgekomen, met zowel jonge als ervaren spelers. Ik ervaar dit zeer positief.” Dit weekend staat met KBBC Wikings Kortrijk de zesde in de stand op het programma. De Kortrijkzanen kunnen zich niet meer voor de top vier plaatsen. “Dit is dus voor ons een wedstrijd die er niet echt meer toedoet”, gaat de 23-jarige Kortrijkzaan verder. “Nadat ik al enkele jaren in eerste provinciale actief ben, ken ik de ploeg wel goed. Van onderschatting zal geen sprake zijn, maar we willen vertrouwen tanken naar de tweede ronde toe. Er is maar één doel. Promoveren als kampioen. We zijn ons ervan bewust dat dit niet eenvoudig zal zijn.”

In de running

“Ook voor de Beker van West-Vlaanderen zijn we nog in de running nadat we Izegem uitschakelden in de achtste finale. Nu wacht ons met House Of Talents Kortrijk Spurs Three een taaie klant in de kwartfinale. Maar ook die beker is een doel. We zijn een team met heel wat offensieve kracht waarvan het gevaar van iedereen kan komen”, besluit Hendrik Hanssens.

Zondag 5 februari om 10.30 uur: KBBC Wikings Kortrijk – Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One