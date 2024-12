Hanne Mestdagh en SKT Cats willen jaar in stijl afsluiten

De damesploeg van SKT Ieper One speelt dit jaar in tweede landelijke. Na een moeilijk begin in de competitie en een vroegtijdige bekerexit kon de ploeg van Nils Vandewoestyne een reeks van vijf op vijf neerzetten.

“De mindere start was niet abnormaal”, zegt Hanne Mestdagh (31), een van de drie overblijvers van de ploeg die vorig jaar een reeks hoger speelde. “Met veel nieuwe en jonge speelsters en een nieuwe coach moet je gewoon worden aan elkaar. Bovendien troffen we de ploegen boven ons in de beginweken. De bekeruitschakeling tegen het sterke De Panne, met de zussen Devliegher, was wel een teleurstelling. De mentaliteit zat niet goed, maar het bleek uiteindelijk wel een keerpunt. De vijf matchen daarna wonnen we allemaal. Het was voor mij ook wel aanpassen aan de speelwijze in tweede landelijke. Loes Breughe, Pippa Demeulenaere en ik moeten de jonge speelsters op sleeptouw nemen.”

Nood aan stabiliteit

De ploeg genoot afgelopen weekend van een vrij weekend, al was er wel een teambuilding voorzien met paintball en een etentje. Voor Nieuwjaar wachten nog Oedelem en Oostende. “Ook die matchen hopen we winnend af te sluiten, zodat we 2024 in schoonheid kunnen afsluiten. Oedelem is een ploeg die ik niet ken, maar bij Oostende zijn er wel veel bekende gezichten. Met coach Peter Vantoortelboom en speelsters Sarah Molkens, Marthe Bucquoye en Xania Bollenberg wordt het een leuk weerzien”, vertelt Hanne, die ook weer jeugdtrainer is. “Dit jaar bij de U10. De voorbije maanden toonde deze talentvolle groep zich vaak dominant. Na de winterstop zitten we in een stevigere reeks”, aldus de voormalige Belgian Cat, die nog meegeeft dat de besprekingen voor volgend seizoen er zitten aan te komen. “We zullen samenzitten en horen wat de plannen en ambities zijn. Een belangrijk element in dit verhaal is dat we weten wat de coach zal doen. Ik voel dat er een match is en we hebben, na een periode van veel trainers op korte tijd, wel nood aan stabiliteit.”

Zaterdag 14 december om 18.45 uur: BBV Oedelem One SKT Ieper One.