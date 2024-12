G&V Breakpoint Basket Waregem wil winnen tegen Avanti Brugge 2015

Vorig weekend won G&V Breakpoint Basket Waregem de 1/8ste finale voor de beker van Vlaanderen met 84-74 tegen Basics Melsele-Beveren. Dit weekend staat het West-Vlaams onderonsje tegen Avanti Brugge 2015 op de kalender.

Door de zege tegen Melsele bekert Waregem voor een plaats in de halve finale tegen Guco Lier in De Treffer op 4 januari. “Tegen Melsele namen we een heel goede start (20-4) door onze wil op te leggen”, analyseert Lars De Lepeleire de wedstrijd. “We hielden de druk die we wilden en offensief scoorden we vlot. Daarna veranderden de bezoekers hun verdediging waardoor we begonnen te twijfelen. Het wedstrijdbeeld kantelde. In de tweede helft stelden we gelukkig orde op zaken.”

Op zijn 33ste is Lars nog steeds de vinnige guard van weleer. De Waregemnaar is nog steeds bepalend voor zijn team. “Twee weken geleden tegen Ieper was het iets minder. Ik leg mezelf graag druk op. We moeten het vooral hebben van een collectieve prestatie. Een belangrijke factor daarbij is natuurlijk Mathieu Coucke. Zonder hem staan we nu niet in de top drie. Defensief zal het toch beter moeten. Over gans het seizoen gezien krijgen we te veel punten tegen. We zaten daarvoor samen met de spelers en staff, en zetten ondertussen al een stap voorwaarts. Vorig weekend toonden we dat het wel kan. Offensief kan iedereen scoren, maar het begint in verdediging.”

Op de eerste speeldag ging Waregem onderuit tegen Avanti Brugge. Daarna volgden negen zeges op een rij. Dit weekend staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar. “Sinds die eerste speeldag is er heel wat veranderd”, gaat Lars verder. “Onze voorbereiding was toen niet top. Nu zetten we al heel wat stappen in de goede richting. Hopelijk bevestigen we in de tweede ronde. Top vier is en blijft onze ambitie, wat voordeel biedt in de play-offs. We bekijken het week na week.” (ELD)

Zaterdag 14 december om 20.30 uur: Avanti Brugge 2015 G&V Breakpoint Basket Waregem.