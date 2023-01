Gunther De Pauw leidt volgend seizoen Sijsele One

Amper een paar dagen na de aankondiging dat Tibo T’Joncke Sijsele verlaat, kon voorzitter Yvan De Craemer zijn opvolger al voorstellen. Gunther De Pauw keert terug naar ’t Veld.

De Pauw (42) is alvast geen onbekende voor het geplaagde Sijsele. Hij sloot er in 2015 zijn carrière als speler af, maar was voorheen vooral actief bij Knokke-Heist, zijn thuisgemeente en toen nog spelend in de nationale reeksen.

Na zijn actieve carrière kreeg hij vooral bij Racing Brugge grote kansen om zijn capaciteiten als coach te demonstreren. Eerst was hij de Two-coach die tal van beloftevolle jongeren kansen gaf en hogerop bracht, daarna nam hij de One-ploeg over. Hij bracht Racing Brugge One meteen naar eerste landelijke en slaagde erin om telkens hoog te eindigen en mee te dingen naar de toppositie. In totaal was hij er zeven seizoenen aan de slag. Tijdens dit lopende seizoen coacht hij geen fanions, maar een beloftevolle U16-ploeg in Blankenberge.

Een goeie twee jaar nadat Kris De Pauw (geen familie, red.) Sijsele verliet, staat er dus weer een naamgenoot aan het roer van ‘de One van Siesele’.