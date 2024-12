“Goeie balans gevonden”: Coach Simon Segier (SKT Ieper Three) is tevreden man

De herenploegen van SKT Ieper zijn aan een sterk seizoen bezig. Ook de derde ploeg draait met 8 op 11 mee bovenin in eerste provinciale. Coach Simon Segier is een tevreden man en kijkt uit naar het bekertreffen tegen derdeprovincialer Oudenburg.

SKT Ieper Three ging als leider naar Vagant Kortrijk. Uiteindelijk moest Ieper zijn meerdere erkennen: 85-68. “Het was lang spannend en onze eerste helft was heel goed”, vertelt Simon. “Nathan Vangraefschepe viel ‘s morgens uit bij de junioren en Bavo Lezy raakte geblesseerd in het eerste kwart. Het missen van deze twee pionnen zorgde ervoor dat ik met acht man moest verder spelen. Ik wil me daar niet achter verstoppen, want de tweede helft was niet goed genoeg. Defensief werd het gameplan niet meer gevolgd en dat is 40 minuten nodig. Ik wil er ook niet te zwaar aan tillen, want het is geen schande om te verliezen op Vagant. Ik beschouw hen samen met Roeselare, Zwevezele en Wikings als een van de vier topploegen van de reeks. Of wij niet bij dat kransje horen? Ik zet ons daar onder.”

Vernieuwde kern

“We willen graag beter doen dan vorig jaar. Toen werden we zesde, dus we mikken minstens op de vijfde plaats. Ondanks de nederlaag is de 8 op 11 een geslaagd seizoensbegin. We beschikken over een vernieuwde kern, maar we hebben een goeie balans gevonden. Net als coach Frederik Geldof van de eerste ploeg werk ik in blokjes. Van de laatste drie matchen wilde ik er eentje winnen en uiteindelijk haalden we nog steeds twee op drie.”

Er volgen nog drie matchen voor nieuwjaar. Eerst de beker van West-Vlaanderen en dan nog tegen Middelkerke en Izegem, twee ploegen uit de kelder van het klassement. “Matchen die we graag willen winnen en in principe zouden moeten winnen. Toch is dat gevaarlijk om daar zomaar van uit te gaan. Oudenburg is een sterke ploeg en start met tien punten voorsprong. We bekijken het ronde per ronde en leggen niet te veel druk. Ik merk wel dat het leeft in de groep, nadat ze vorig jaar de finale verloren. Ik verwacht dat ze zondag gemotiveerd zullen zijn om zich te kwalificeren voor de laatste acht”, aldus de 25-jarige coach. (API)

Zondag 8 december om 17 uur: BBC Groep Linden Oudenburg One Basket SKT Ieper Three.