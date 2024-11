Gerrit Major ontvangt ex-ploeg met geplaagd Sijsele: “Het tij keren tegen Oostkamp”

Voorlopig werden de hoge verwachtingen bij Basket Sijsele niet ingelost. Tal van blessures verhinderden dat er ook maar één keer met een compleet team aangetreden kon worden. De ambitie om de play-offs te spelen is nog niet opgegeven, maar een reeks overwinningen is nu wel dringend nodig. Zaterdag krijgt coach Gerrit Major daar een eerste kans toe, uitgerekend tegen de buren uit Oostkamp, waar hijzelf dertien jaar aan de slag was.

Momenteel kampeert Sijsele in de linkerkolom, ver achter het leidende duo in TDM2: derde klasse, zeg maar. Met drie overwinningen en zes nederlagen blijven ze ver onder de verwachtingen: “We gaan daar niet flauw over doen”, opent coach Major eerlijk. “We zijn met de ambitie aan het seizoen begonnen om de play-offs te spelen en daar staan we ver van af.”

Blessures

“Bovendien wordt de kloof met de top van het klassement week na week groter, hoewel veel ploegen ook van lager gerangschikte teams verliezen en alles in de middenmoot dicht bij mekaar blijft hangen. Naar beneden kijken we vooralsnog niet, maar we willen graag de reeks nederlagen stoppen.”

De omstandigheden zaten de nieuwe Sijseelse coach echter niet mee: “We konden nog geen enkele keer op ons sterkst aantreden. Edney Francisco Manuel liep een enkelblessure op nog vóór de competitie van start ging, Tibo De Coessemaeker en Matt Rotsaert waren verschillende weken out met voetblessures en net toen zij weer inzetbaar waren, scheurde Kenneth De Vos een ligament in de voet. Hij is zeker tot na Nieuwjaar onbeschikbaar.”

Verdedigen

Een ander zeer waar Sijsele aan lijdt, is een haast wekelijks dipje tijdens de wedstrijd. “Ook in Waterloo, één van de leiders in de reeks, waren we goed gestart, maar dan kwam er weer dat mindere moment, waarop alle lichten uit gaan en de tegenstander een run opzet, waar we niet meer van bekomen.”

“Ik wil zo graag een eigen identiteit ontwikkelen voor deze ploeg”, gaat de Sijseelse oefenmeester verder. “Eén waarbij we beginnen bij enkele defensieve stops die uitmonden in een offensieve flow. Momenteel lukt dat nog te weinig, waardoor spelers individueel iets willen forceren. Zoals elke basketballiefhebber orakel ik dus ook: alles begint in defence.”

Uitkijken naar 2025

Uitgerekend in deze moeilijke periode staat Oostkamp op de kalender geprogrammeerd, de ex-club van Major. “Ik wil vooral de druk afhouden van te moeten winnen, maar toch zou ik graag aanknopen met de overwinning. Als dat lukt, keert de positieve vibe vanzelf terug en kunnen we met vertrouwen naar de resterende opdrachten vóór Nieuwjaar kijken. Enkele zeges kunnen dan volstaan om ons weer in koers te brengen. Als we na de jaarwisseling weer compleet zijn, zit een mooie serie en een ereplaats er zeker nog in.”

Band

“Het wordt gegarandeerd een emotioneel weerzien”, blikt hij verder vooruit. “En dat zal de komende jaren niet anders zijn. Zowel met de spelers als met de entourage heb ik nog steeds een goeie band. Vergeet niet dat ik daar 13 jaar actief was, in verschillende rollen. Dat is bijna een derde van mijn leven!”

“Bovendien zal ik Oostkamp nog lang in mijn hart dragen: een warme, familiale club met waardevolle ideeën. Zoals iedereen ben ik er steeds heel correct behandeld geweest. Heel veel mensen, vrijwilligers, doen heel veel goeds voor die club.”

Derbywinst

Ondanks die goeie herinneringen gaat alle aandacht nu echter uit naar Basket Sijsele. “Een verhaal dat grotendeels gelijklopend is met dat van Oostkamp. Het is eveneens een club die graag wil, ambitieus is, maar tijdelijk zonder die noodzakelijke portie geluk. Tegen Oostkamp kunnen we dat tij keren. Vooraf verklap ik natuurlijk niets over onze aanpak, maar iedereen kan zien waar hun scorend vermogen hoofdzakelijk zit. In het tussenseizoen hebben ze aan kwaliteit ingeboet en ze missen wat ervaring, maar we onderschatten dat jonge team van mijn opvolger Laurent Lhote absoluut niet.”

Zaterdag 30 november om 20.15 uur: Sijsele One – Oostkamp One.