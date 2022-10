Georges Caron wil af en toe verrassen met damesploeg R: “Degelijke sparringpartner voor competitieploegen”

BC Oostende heeft dit seizoen de damesploegen onder zijn hoede. Daarbij zit ook een R-ploeg in tweede provinciale onder leiding van coach Georges Caron.

Afgelopen weekend werd met 35-55 gewonnen van Torhout Lions Two. “Als coach kijk ik met een fijn gevoel terug op deze wedstrijd”, vertelt Georges Caron. “We trokken immers met een beperkte delegatie van zes jonge speelsters naar Veldegem. De grinta en de wil om als ploeg goed te presteren bepaalden het eindresultaat.”

Oude Z-ploeg

“Voor ons team betrof het nog maar de derde competitiematch. De basis van de overwinning werd gelegd in een schitterend eerste quarter (8-19). Bij de rust stond het al 16-33 en vanaf dan was het vooral de bedoeling om kalm te blijven en het fysiek vol te houden, iets waar we ook in slaagden.”

“Wij zijn de oude Z-ploeg van vorig seizoen bij KBOB”

De damesploegen van Basket@Sea spelen sinds dit seizoen onder BC Oostende. “Onze ploeg is de derde damesploeg in het nieuwe verhaal in de ruime Basket@Sea-familie. Wij zijn de oude Z-ploeg van vorig seizoen bij KBOB die nu in het nieuwe verhaal R heet. Onze ploeg bestaat uit slechts acht speelsters, van wie er momenteel twee geblesseerd zijn. Omdat we een R-ploeg zijn, zijn dames die de draad met basketbal weer willen oppikken van harte welkom.”

Eén training

Een R-ploeg is een recreatieteam dat niet kan stijgen. De winst- of verliesmatchen worden op het einde van het seizoen allemaal geschrapt in het klassement. “Onze ploeg bestaat voor het grootste deel uit meisjes en dames die de laatste jaren door diverse reden niet aan basketten toe kwamen. Wij beperken ons dit seizoen tot slecht één training op vrijdagavond en de match in tweede provinciale dames.”

“De ambitie voor dit seizoen is om als recreatieve ploeg een degelijke sparringpartner voor alle competitieploegen in tweede provinciale te zijn. En af en toe, zoals afgelopen weekend, voor een verrassing te kunnen zorgen. Bedoeling is ook om de dames en meisjes beter maken, zodat ze na hun studies, indien gewenst, voluit kunnen inzetten op basket.”