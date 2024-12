“Gemengde gevoelens”: Julie Vanloo moet verplicht naar ander team in de WNBA

Julie Vanloo is één van de elf basketspeelsters die de Golden State Valkyries, de nieuwe club in de Noord-Amerikaanse professionele vrouwenbasketcompetitie WNBA, bij een uitzonderlijke draft gekozen hebben. De 31-jarige Oostendse zal dus niet langer uitkomen voor de Washington Mystics, waar ze haar WNBA-debuut maakte.

De WNBA heeft besloten haar kampioenschap uit te breiden met een dertiende club die volgend jaar mag spelen: de Golden State Valkyries. Een ‘expansion draft’ werd opgezet om de kern samen te stellen. Vrijdag (lokale tijd) kon de club uit Golden State speelsters selecteren die andere WNBA-teams beschikbaar hadden gesteld.

“Washington Mystics zal altijd de club blijven die me de kans gaf om de wereld te laten zien wat ik kan. Ik heb een dubbel gevoel bij het verlaten van DC deze zomer, maar het is tegelijkertijd spannend. Hard werken heeft deuren voor me geopend en ik zal mijn rookie-seizoen nooit vergeten”, aldus Vanloo op sociale media.

De Belgian Cat was dit jaar in haar eerste seizoen in de WNBA goed voor gemiddeld 7,4 punten, 1,6 rebounds en 4,3 assists per wedstrijd. De reguliere draft van 2025 vindt plaats op 14 april, het WNBA-seizoen gaat officieel van start op 16 mei.