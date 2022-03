Fusiebasketclub heet voortaan BC Lamett Deerlijk-Zwevegem: “Nieuwe sponsor, grote ambitie”

Basket ZwevegemDeerlijk gaat voortaan als BC Lamett Deerlijk-Zwevegem door het leven. Door de inbreng van het Deerlijkse bedrijf Lamett van Bruno Descamps schakelt de fusiebasketclub een versnelling hoger. “We zijn bijzonder verheugd met deze samenwerking”, stelt voorzitter Jan Dierick. “Er is niet alleen de nieuwe club- en roepnaam Lamett, we starten het komende seizoen met een nieuwe outfit en we willen op korte termijn met ons fanionteam weer een vaste waarde worden in tweede landelijke.”

Lamett, producent en verdeler van parket en Parquetvinyl met hoofdzetel in Deerlijk, zal de basketbalclub de komende vier jaar ondersteunen. “Met deze sponsoring zijn we niet aan ons proefstuk toe”, stelt Bruno Descamps, ceo van Lamett. “Zo kon voetbaleersteklasser Zulte-Waregem eerder al op Lamett rekenen als shirtsponsor. Sport is emotie en verbindt mensen. Samen geloven in een overwinning, een positieve attitude, is heel belangrijk. Op het veld én ernaast.”

Lamett, opgericht in 2005 door Bruno Descamps, is als producent en distributeur van parket en Parquetvinyl in 17 jaar tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de vloersector in Europa. Intussen zijn er in Europa een 250-tal werknemers actief, maar het hart van de firma bevindt zich nog altijd in Deerlijk.

“Om onze regionale verankering nog steviger te maken, vonden we het een prima idee om de nieuwe hoofdsponsor te worden van de basketbalclub”, stelt Bruno Descamps. “De link was snel gelegd bij het besef dat basketbal traditioneel gespeeld wordt op een houten parketvloer. Het klonk ook als muziek in onze oren dat Lamett de schitterende roepnaam van het team wordt.”

Grootmachten

“Voor onze club is het een enorme opsteker dat Lamett de komende vier jaar onze hoofdsponsor zal zijn”, gaat voorzitter Jan Dierick verder. “Negen jaar na de eerste gesprekken tussen het vroegere Sparta Deerlijk en Betafence Zwevegem kunnen we zonder meer van een geslaagde fusie spreken. Geprangd tussen de twee basketgrootmachten Kortrijk en Waregem, waarmee we ons niet kunnen en willen vergelijken, mogen we trots zijn op onze werking. Ik kan rekenen op de medewerking van een heel gedreven bestuursploeg en ook de vele vrijwilligers leveren puik werk.”

Basketbal speel je op een parketvloer dus de link was snel gelegd

“Onze club BC Lamet Deerlijk-Zwevegem telt momenteel 340 leden: 225 aangesloten spelers en 36 spe(e)l(st)ers in de Basketschool. De overige zijn trainers en medewerkers. Er zijn drie fanionteams (eerste, tweede en derde provinciale), 13 jeugdploegen en twee basketbalscholen Fun en Play in Deerlijk en Zwevegem. Onze leden komen hoofdzakelijk uit Zwevegem, Deerlijk en Harelbeke. We blijven de trainingen spreiden over Deerlijk en Zwevegem omwille van de prima sportaccommodaties”, klinkt het.

Voorbereiding

“Onze werking steunt op een brede basis vanuit de Basketschool en de lage doelen. Daar willen we verder op focussen zodat we vanaf de hoge doelen per leeftijdscategorie niveau 2 kunnen nastreven om finaal zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te integreren in onze fanionteams. Met de heel gewaardeerde inbreng van Lamett is het de bedoeling dat we als club een versnelling hoger schakelen”, aldus Jan Dierick.

“Er is ambitie om op korte termijn met onze eerste ploeg de overstap te maken van eerste provinciale naar tweede landelijke en daar ook een vaste waarde te blijven. Onze sportieve staff is met het nodige enthousiasme al volop bezig met de voorbereiding van het komende seizoen 2022-2023. We zien het helemaal zitten, forza BC Lamett Deerlijk-Zwevegem.”