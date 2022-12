Frederik Geldof is nieuwe coach van Basket SKT Ieper: “Ik zal vertrouwen niet beschamen”

Basket SKT Ieper maakte vorige week bekend dat op het einde van het seizoen afscheid genomen wordt van coach Bruce Minne. Een week later is er al een nieuwe coach en zijn er ook drie inkomende transfers bekend. De toekomstige trainer Frederik Geldof geeft een woordje uitleg.

Frederik Geldof is geen onbekende voor Basket SKT Ieper. Momenteel coacht hij er de U21 en is hij ook als assistent aan de slag bij zowel de One als de Two. “Met het bestuur zit ik op dezelfde golflengte”, klinkt het.

Met Sam Lambrecht en Jarne Vandenabeele, beiden van derdeklasser Oostkamp en met een groot verleden in de Oostendse basketbalschool, haalt Geldof twee toptalenten naar Ieper. Van Hansbeke in eerste landelijke komt de ervaren Nathan Demeulemeester over. “Bij die transfers heb ik een zeer goed gevoel. Het zijn stuk voor stuk jongens die willen, en die leven voor hun sport. Sam en Jarne zijn nog jong en kunnen wellicht nog hogerop geraken, het is mijn taak om hen nog beter te maken. Nathan De Meulemeester is iets ouder, maar heeft zijn ervaring mee.”

Vrienden gemaakt

Geldof heeft al een rijke carrière als coach achter de rug, met passages bij ‘zijn’ Rapid Langemark en KB Gistel Oostende Two.

Ieper maakt meteen ook drie stevige transfers bekend: de club heeft dus ambities

“De promotie met Langemark van tweede naar eerste landelijke was toch iets historisch voor een club als Rapid. Vervolgens was mijn periode bij Duva iets ongelooflijks. We werden kampioen in eerste landelijke, maar ook het jaar erna was sterk. Met een beperkte kern hebben we ons gehandhaafd in Top Division Two. De overwinning thuis tegen het grote Oostkamp was toch een wedstrijd dat ik niet zal vergeten. Maar het allermooiste is dat ik aan iedere club waar ik heb gewerkt veel vrienden heb overgehouden – ik zie of hoor hen nog regelmatig.”

Waar een wil is…

“Ik ben Basket SKT Ieper enorm dankbaar voor de geboden kans en zal het vertrouwen in mij niet beschamen. Het is een bewijs dat waar er een wil is, er ook een weg is. Ik ben gestart bij Koksijde Two, in derde provinciale, en heb ondertussen in alle reeksen gecoacht, om te komen waar ik altijd van gedroomd heb. Ik besef tegelijk ook waaraan ik begin. Het zal geen eenvoudige opdracht zijn om een coach als Bruce Minne op te volgen… Sowieso ben ik dankbaar voor de topsamenwerking met Bruce, dit seizoen.”

“Ik wil toch ook langs deze weg mijn vrouw en gezin bedanken voor de vele avonden alleen thuis te zitten en honderd procent achter mijn hobby te staan, want zonder die steun zou het zeker niet mogelijk zijn. Ook de mensen van Rapid Langemark, en vooral Chris Jonckheere en Peter Vantoortelboom, wil ik bedanken dat ze mij die kans hebben gegeven om hogerop te coachen.”

“Mijn persoonlijke ambitie? Een titel in Top Division One. Ik kijk ernaar uit om te starten – maar nu eerst ons concentreren op dit seizoen.”