Francis Montefesta en VK Iebac reeks hoger: “Poulesysteem is zeker geen geschenk voor ons team”

VK Iebac Ieper pakte na vorig seizoen de promotie van tweede naar eerste provinciale. Omdat er geen zakkers waren, wordt er in bepaalde reeksen in twee poules gespeeld. Dat is ook zo in eerste provinciale. Coach Francis Montefesta wikt en weegt wat zijn ploeg op een niveau hoger kan betekenen dit seizoen.

Een reeks hoger spelen, dat brengt het nodige werk met zich mee. “Onze voorbereiding was er vooral op gericht om onze intensiteit op training en tijdens de oefenwedstrijden op te krikken”, vertelt coach Francis Montefesta meteen. Er moet iets veranderen aan zijn team in vergelijking met de voorgaande jaren. “Wij zijn altijd een te brave ploeg geweest. Vorig seizoen in tweede provinciale konden we ons dat soms nog permitteren, maar in eerste provinciale betaal je dit cash met een serieuze pandoering er nog eens bovenop ook. De gebetenheid zie ik al vaker in mijn ploeg. Snelheid van uitvoering en onder druk presteren zijn twee andere werkpunten die nog moeten verbeteren, maar we hebben nog tijd om in de loop van het seizoen te groeien.

Vorig weekend werd nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen eersteprovincialer Koekelare. Die ging met 57-85 verloren. Al zaten de omstandigheden voor Montefesta en zijn spelers niet mee. “In de wedstrijd tegen Koekelare moesten we drie basisspelers missen waardoor we met een serieus gestaltetekort aan de opworp kwamen. Het eerste en het vierde quarter hebben we goed meegespeeld, maar tijdens de twee andere periodes werden we weggespeeld en moesten de wet van de sterkste ondergaan.”

De eerste competitiematch is meteen ook een kraker, tegen Vagant Kortrijk. “Met Vagant krijgen we onmiddellijk een topploeg over de vloer. De ploeg versterkte zich tijdens het tussenseizoen met spelers met Top Division, mannen met veel ervaring dus. We zijn realistisch, maar zullen onze kansen zo goed mogelijk verdedigen.”

Vaste waarde

Dat is ook het geval over de ambities die zijn team voor een eerste seizoen in een hogere reeks mag hebben. “Het poulesysteem is geen geschenk voor een promovendus als Iebac en zeker niet wanneer we onder andere bij vier ploegen van de vermoedelijk latere top vijf ingedeeld zijn. Ons doel is om ons te handhaven in deze reeks en een vaste waarde te worden. Het eerste deel zal zeker geen sinecure zijn, maar we gaan ervoor.”

Zaterdag 1 oktober om 20.15 uur: VK Iebac Ieper One – BC Vagant Kortrijk One.