Frances Duhamel ruilt Kortrijk Spurs voor ION Basket Waregem

De Gentse Frances Duhamel (20) verdedigt vanaf volgend seizoen de kleuren van ION Basket Waregem. “Bij ons kan Frances zich verder blijven ontwikkelen”, klinkt het.

De studente journalistiek ruilde drie seizoenen geleden Jeugd Gentson voor Dynamite Deerlijk. Een jaar later was dit voor fusieclub Deerlijk-Kortrijk Spurs waar ze tot op heden actief is. “Nu is het tijd voor een volgende stap”, vertelt de 1,85 meter grote center. “Waregem sluit perfect aan met mijn speelstijl. Snel, agressief verdedigen… Het is ook een jong team wat het leuk qua sfeer maakt en een surplus om mij daar makkelijk thuis te voelen. Het is een club met ambitie wat mij ook aanspreekt. Nu staan ze zevende, maar als je ziet dat ze wedstrijden verliezen met slechts enkele punten verschil, of zelfs na verlengingen, dan weet je dat er heel wat mogelijkheden zijn.”

“Sowieso kijk ik terug op een periode waarin ik veel heb bijgeleerd. Mijn spel en skills zijn nu een wereld van verschil. In die drie jaar deed ik heel wat ervaring op. Nu klikte het geheel met Kortrijk moeilijk. Dus vandaar deze stap. Uiteraard wil ik nog de rest van het seizoen mijn uiterste best doen. Ik zie het zeker niet als uitbollen met deze ploeg”, besluit Frances.

Manager Caroline de Roose is alvast opgetogen met de komst van dit talent. “Naast Kyra Billiaert en Aline De Munck is dit onze derde jonge aanwinst”, zegt de Waregemse. “Dit is een ander profiel dat goed past bij onze manier van spelen. Ze loopt goed, is atletisch en kan zich verder blijven ontwikkelen als speelster.” (ELD)