Filou Oostende verstevigt leidersplaats met zege bij Den Bosch

Oostende heeft zondag in de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, zijn achtste opeenvolgende zege geboekt. De landskampioen won bij de Nederlandse laagvlieger Den Bosch met 78-89. De Nigeriaan EJ Anosike was bij Oostende goed voor 22 punten, zeven rebounds en vier assists. De Amerikaan Letre Darthard bood het meeste weerwerk met 24 punten.

Eerder zondag won Donar Groningen het Nederlandse onderonsje bij Zwolle met 65-83. De bezoekers hadden hun zege vooral te danken aan de Amerikaan Zachary Harvey, die 26 punten scoorde, vijf rebounds plukte en vijf assists gaf.

Oostende gaat met dertien zeges tegenover twee nederlagen nog altijd aan de leiding in de BNXT League. Eerste achtervolger Kortrijk telt twaalf zeges tegenover drie nederlagen. Den Bosch is dertiende met zes zeges tegenover acht nederlagen, Zwolle verloor een keertje meer en is veertiende. Groningen telt als nummer zeventien 4 overwinningen tegenover 9 nederlagen.