Filou Oostende slikt twintiger in Charleroi

In zijn derde competitie-opdracht van dit seizoen leed Filou Oostende een eerste nederlaag. De 92-70-eindstand is meteen heel stevig. De rood-gelen misten wel Dusan Djordjevic (voet) en TreShawn Thurman (heupspier).

Spirou Charleroi was klaar voor de komst van Oostende en opende het duel met 6-0. Snel werd het 13-4. De Oostendse basis-vijf bestond uit Tyree, van der Vuurst, Pintelon, Bleijenbergh en Bratanovic. Bij de 25-18-score na dat initiële kwart hadden de Spirous al acht punten uit vijf Oostendse balverliezen aangetekend. Na 37-27 herleidde Oostende de kloof tot 43-40 halverwege de zondagnamiddag. Vooral de 0-11-run (Buysse 4, van der Vurst 3, Waleson 2 en Gillet 2) van 41-29 naar 41-40 had hierin een bijzondere betekenis. Buysse (10 punten, 1 rebound en 2 assists) en van der Vuurst (7 punten, 1 rebound en 4 assists) hadden toen de beste evaluatie bij Oostende.

Het duurde bijna drie minuten in het derde kwart vooraleer Oostende via Tyree scoorde. Charleroi had in die fase ook slechts één korf, via Jackson, aangetekend. Zo was het 45-42 na 23 minuten. Charleroi nam opnieuw het voortouw en duwde het verschil na bommen van Prepelic en Lisboa over de tien eenheden: 61-48.

Oostende keek na een halfuur tegen een achterstand van vijftien eenheden (65-50) aan. Het vierde bedrijf was amper twee minuutjes jong of de kleine sprankeltjes Oostendse hoop lagen aan diggelen. Bij 71-52 stond de zege van Spirou Charlerpi vast. Met een bom overschreed Lisboa de grens van twintig punten: 82-60. Schoepen driepunterde nog naar een maximale 85-61-kloof, een verschil van 24 eenheden. Jackson dropte nog een bom waardoor de kloof groeide tot 25 punten: 92-67. Tyrees enige driepunter legde de 92-70-eindstand vast.

Van der Vuurst haalde de beste computerevaluatie met 15 punten (4 op 9 tweepunters, 2 op 2 bommen en 1 op 1 vrijworp), 2 rebounds en 5 assists. Tyree (18), Buysse (10) en Gillet (10) eindigden ook in de dubbele cijfers. De verhouding tussen de assists (10) en de steals (14) zat niet lekker. Dat was bij Charleroi (21-13) helemaal anders. In driepunters (5 op 17) en vrijworpen (9 op 15) was Filou Oostende ook minder handig dan gebruikelijk. Waleson en Bratanovic haalden elk zes rebounds neer.

Vrees voor zware knieblessure van Servaas Buysschzert

In het vierde kwart van de wedstrijd verliet Servaas Buysschaert met een heel pijnlijke linkerknie het terrein. Toen hij ten val gekomen was, klopte de Kortrijkzaan meteen hard en verscheidene keren op het parket. Meteen begreep iedereen dat de center veel pijn voelde. Achteraf drukte coach Dario Gjergja de hoop uit dat het geen blessure van de kruisbanden zou zijn die eventueel een punt achter dit seizoen van Servaas Buysschaert zou zetten.

