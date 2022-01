Filou Oostende rolt Union Bergen in de kwartfinales op

Oostende heeft in de heenmatch van de kwartfinales om de Beker van België geen genade gekend met Union Bergen. De 96-58-zege laat nog twijfels bestaan over het ticket voor de halve finales.

Randolph opende voorbij de driepuntlijn de score en realiseerde samen met Brimah en Gillet een 9-0-opener. Bergen, dat al na drie minuten vijf ploegfouten telde, tekende pas op het einde van de derde minuut zijn eerste puntjes aan, twee vrijworpen: 9-2.

Invallers in tweede kwart

Wanneer Randolph en Gillet de score naar 14-2 aandikten, vroeg coach Bosnic zijn eerste time-out aan. De match was 5’06” jong. Het hielp zijn team niet om de sleutel van de Oostendse defensie te vinden. Bergen scoorde in het openingskwart amper zes puntjes (10% veldkorven en 50% vrijworpen): 21-6.

In het tweede kwart stelde Gjergja vooral zijn invallers op. Bergen hoopte de schade wat te beperken maar die gedachte leefde niet lang. Nochtans hoorde Buysschaert toen snel een derde fout. Van der Vuurst en Jantunen duwden door naar een twintiger (38-17) in de zeventiende minuut. De Henegouwers antwoordden via 39-25 tot zelfs 43-31 halverwege de namiddag.

Woensdag terugwedstrijd

Met de basis-vijf in het derde kwart op het terrein groeide de Oostendse voorsprong opnieuw. Snel met bommen van Booth en Randolph naar 50-31 maar het duurde toch tot de 28ste minuut vooraleer de twintiger op het bord prijkte. Booth zette twee vrijworpen (59-39) om.

Aan het halfuur (66-45), leefde nog een vraag: hoe groot zal de voorsprong bij het matcheinde zijn? Met nog honderd seconden op de klok overschreed Conger het verschil van dertig eenheden: 89-58. Daarna voegde Conger nog zeven punten eraan toe. Een stevig verschil van 38 eenheden bij 96-58. De terugwedstrijd van deze kwartfinale heeft woensdag in Bergen plaats.

(PR)