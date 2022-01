Filou Oostende moet twee matchen spelen zonder drie zieke spelers

Verscheidene basketeersteklassers waaronder titelverdediger Filou Oostende kampen met een uitbraak van het coronavirus. Toch voorziet het protocol van de basketliga dat de competitiematchen moeten plaats hebben, zolang elk team vijf gezonde spelers heeft.

De Champions League-match in Bosnië-Herzegovina was niet alleen een sportieve nederlaag. ER is meer slechts nieuws. Daags nadien vernam Filou Oostende dat er zeven spelers en twee stafleden van KK Igokea besmet zijn met het coronavirus. Donderdag leerden de onderzoeken in Oostende dat ook drie Zeekapiteins positief testten: Levi Randolph, Demitrius Conger en Haris Bratanovic.

In de Adriatische liga is de competitiematch van KK Igokea tegen FMP Belgrado meteen uitgesteld. Oostende vroeg aan de Belgische basketliga ook uitstel van zijn twee competitiewedstrijden dit weekeinde. Het protocol van de basketliga verplicht echter te spelen zolang je vijf gezonde basketters hebt.

Oostende contacteerde “vanuit ethisch correcte overwegingen” ook Bergen en Luik, de tegenstanders van vrijdag en zondag. Zij verkiezen eveneens om die wedstrijden te spelen. “Hun zegekansen vergroten, de kans op meer verspreiding van het virus vergroot ook. We kunnen niet garanderen dat wie nu negatief testte, ook de volgende dagen negatief is”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

De Ghanese center Amida Brimah die in de kerstperiode positief testte, verlaat vrijdag zijn quarantaine-periode.

(PR)