Filou Oostende moet knokken in Mechelen

Oostende, Bergen en Charleroi hebben zaterdagavond op de tweede speeldag van de BNXT League basketbal overwinningen geboekt.

Kampioen Oostende had het niet makkelijk bij Mechelen, maar won wel met 91-97. Bij het begin van het laatste kwart had de kustploeg nauwelijks een puntje voorsprong, maar ze konden de zege wel over de streep trekken. Breein Tyree (17 ptn) en de van de bank gekomen Servaas Buysschaert (15 ptn) blonken uit. Voor Oostende was het nog maar de eerste wedstrijd van de competitie. Het duel van vorige week tegen de Antwerp Giants werd uitgesteld.

Bergen herstelde zich na de zware nederlaag op de openingsspeeldag tegen Limburg United. Het won met 110-85 van Brussels, vooral dankzij een uitstekende Milivoje Mijovic (18 ptn).

Charleroi kende geen moeite met Luik en triomfeerde met 83-62. Vijf spelers haalden meer dan tien punten bij de Henegouwers. Noah Fogang was met 17 punten en 4 rebounds goed op dreef.

Zondag is er nog Aalst-Limburg United (om 14 uur).