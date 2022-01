Filou Oostende lijdt nederlaag in Bosnië-Herzegovina

Dankzij een sterk derde kwart heeft KK Igokea te gemakkelijk de maat genomen van Filou Oostende: 87-72. Volgende woensdag moeten de Zeekapiteins, die te veel balverliezen leden, thuis winnen om een derde en beslissende match af te dwingen.

Twee Filou-titularissen waren er in het Bosnische Laktasi niet bij. Brimah bleef wegens een coronabesmetting thuis. Booth die in de heenreis zijn internationaal paspoort verloren had en maandagavond naar België moest terugvliegen, geraakte dinsdag niet meer tijdig aan boord van een vlucht naar de Balkan. Booth was in de drie vorige Europese matchen goed voor gemiddeld 17,7 punten!

Buysse en Bratanovic namen hun plaats in de basis-vijf in. Na amper 16 seconden verliet Levi Randolph wegens een veterprobleem het terrein. Meteen groette invaller Troisfontaines allen met een bom. Bij 9-7 op het einde van de vijfde minuut verving het duo Randolph-Buysschaert de ploegmaats Bratanovic-Troisfontaines. Beide teams hielden mekaar het hele openingskwart in evenwicht: 23-22.

Driepunters van zowel Waller als Robinson dwongen Gjergja nog in de elfde minuut (29-22) tot een time-out. Het trio Jantunen-Randolph-Conger wiste snel dat verschil uit (29-29), moment voor een time-out-aanvraag bij de thuisploeg. Halverwege de avond stapte Oostende met een driepuntenvoorsprong (39-42) naar de kleedkamers.

Veel punten uit balverliezen

Het derde bedrijf werd een moeilijke periode voor Oostende. Aanvallend kenden de roodhemden problemen en tegen de gretige thuisploeg kreeg de defensie ook vaak het nakijken. Eerst kantelde de score van 41-44 naar 52-57. Met drie bommen in evenveel minuten nam kapitein Josilo stevig afstand: 68-56. Aan het halfuur duwde Gillet de kloof (68-59) onder de tien stuks. De Oostendenaars naderden nog tot 70-64 maar Starks verdubbelde dat verschil te snel tot 78-66. BCO incasseerde een 11-0 van 72-66 naar 83-66. Igokea, dat uit 16 Oostende balverliezen 21 punten scoorde, won finaal met 87-72. Bij Oostende was debutant Demetrius Conger goed voor 6 punten aan 100 %, 3 rebounds en 1 steal in 17’55”.

Woensdag 12 januari volgt in Oostende de tweede match van deze play-ins die de formule ‘best of three’ kennen. Oostende moet dan winnen! Een eventuele derde wedstrijd is voorzien woensdag 19 januari in Bosnië-Herzegovina. (Peter Rossel)

Filou Oostende: (27 op 60 waarvan 7 op 17 driepunters, 11 op 14 vrijworpen, 16 fouten) Randolph 8-9, Buysse 3-5, Bratanovic 6-2, Djordjevic 0-0, Gillet 2-5, Conger 6-0, van der Vuurst 4-3, Buysschaert 0-2, Jantunen 3-4, Troisfontaines 10-0.

Kwarts: 23-22, 16-20, 29-17, 19-13.