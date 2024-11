Filou Oostende komt opnieuw alleen op kop na zege tegen Limburg United

Oostende heeft zaterdag op de elfde speeldag van de BNXT League een 84-72-thuisoverwinning geboekt tegen Limburg United. Voor Aalst (87-90 tegen Feyenoord) en Leuven (97-81 bij Leeuwarden) waren er nederlagen tegen Nederlandse tegenstanders. Bergen versloeg Den Helder (91-77) en Leiden haalde het in een volledig Nederlands duel bij BAL Weert (65-88).

Oostende had tegen Limburg United bij de pauze een geruststellende 51-33-voorsprong. De bezoekers naderden nog tot 69-67, maar dan drukte de kustploeg het gaspedaal opnieuw in. Tim Allen (26 ptn) was de uitblinker bij Oostende.

Voor Aalst volstond een sterke prestatie van Niels Van Den Eynde (28 ptn) niet om de overwinning thuis te houden tegen Feyenoord. De Ajuinen missen zo de kans op een vijfde zege op rij.

Leuven leed in Leeuwarden zijn vierde nederlaag op rij. Bergen dankte Styrmir Thrastarson (25 ptn) voor de overwinning tegen Den Helder.

In de voorlopige stand is Oostende opnieuw alleen koploper, met een wedstrijd meer gespeeld dan Kortrijk. Limburg United krijgt op de derde plaats het gezelschap van Leeuwarden. Bergen is achtste, Leuven tiende en Aalst twaalfde.