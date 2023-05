Filou Oostende kan zijn voorsprong in eerste play off-finale niet vasthouden en verliest nipt van Antwerpen

In het derde kwart van de eerste play off-finale bouwde Filou Oostende een voorsprong van zeven punten uit. De Giants reageerden diep in het vierde kwart, maar Tyree bracht Oostende nog 58-62 voorop. In een hels einde verloor Filou met 63-62. Het staat 1-0 voor Antwerp Giants.

Twee Oostendse competitiezeges waarvan de rangschikkingpunten gehalveerd werden en één bekerfinale die Antwerp Giants won: de twee smaakmakers van dit seizoen hadden mekaar al driemaal bekampt, in februari en maart. Drie tot vijf krachtmetingen krijgen we er in de finalereeks bij. Zondagavond won Antwerp Giants.

Klein kloofje

Jovanovic opende de score en Oostende hield zijn korf twee volle minuten gesloten. Zes punten van Jovanovic leidden naar 2-6. Zylka bombardeerde Antwerp Giants voor het eerst (11-10) op voorsprong. Na het initiële kwart (16-15) knutselden Troisfontaines (and one), Barcello (bom) en Tyree (and one en daarna een bom) voor Oostende een kloofje van zes punten (21-27) in mekaar. Marinkovic dichtte de kloof. Bleijenbergh knalde vanop afstand de rustscore (33-34) op het scorebord. Na een herbekijken van de beelden, terecht aangevraagd door Gjergja, kwam de bal voor de zeven laatste seconden bij Oostende. Tyree, omsingeld door vier Antwerpenaars, liet de bal echter op zijn schoen kaatsen.

De balans in vrijworpen (5 op 11 tegen 2 op 2) en in balverliezen (1-6) viel toen op. Aan beide zijden waren de driepuntscores laag. Jovanovic, Bleijenbergh, Thurman, Troisfontaines en bij Giants Mwema hadden al twee fouten.

Bleijenbergh

Ook in het derde bedrijf hield Oostende zijn korf twee volle minuten dicht. Met een bom realiseerde Gillet een nieuwe maximale voorsprong, 35-42. Na Belijenberghs bom (38-45) naderde de thuisploeg naar 44-45 aan het halfuur.

Een Buysse-bom vormde de opener van het vierde luikje. Anderson en De Ridder deden de score naar 54-51 kantelen. Toen gaf ref Van den Broeck een technische fout aan Bleijenbergh. Nog 5’48” op de klok. Speler en ref begrepen mekaar iets later opnieuw niet en Gjergja wisselde Bleijenbergh voor Troisfontaines. Het werd warm na een korf van De Ridder: 57-51. Tyree wou niet wijken en hij scoorde negen punten in 2’44”, aangevat met een vierpunter (bom en bonusvrijworp).

Tussendoor voegde ook Buysschaert twee punten aan het geheel toe. Oostende leidde met 58-62 en nog 1’35” te gaan. Toen vlamde Mwema echter zijn eerste bom door het netje. Na een steal op Tyree scoorde Bradford 63-62. Mwema waagde zich nog aan een driepunter maar dat lukte niet.

Tyree en van der Vuurst

Op 9 seconden van het einde zoefde de bal uit de handen van Tyree die tussen Upshaw en Mwema door blijkbaar wel een tik kreeg. De refs bekeken de beelden, beoordeelden het als niet foutief en gaven de inworp toch aan Antwerp Giants. Troisfontaines beging snel een fout op Anderson die beide vrijworpen miste. Nog 8 seconden. Van der Vuurst waagde zich aan een driepunter die echter slecht landde. Oostende verloor met 63-62. In geen enkel kwart scoorde een team drie punten meer dan zijn tegenstander: 16-15, 17-19, 11-11 en 19-17.

Met 9 punten aan 50%, 4 rebounds, 6 assists en 2 steals boekte van der Vuurst de beste computerevaluatie. Ook Tyree deed het prima met 19 punten aan 52 %, 3 rebounds en 2 assists. Tyree leed 5 balverliezen, van der Vuurst 3.

Dinsdag finale 2

Wie het eerst driemaal wint, is landskampioen. Dinsdag volgt de eerste thuismatch van de Oostendenaars, met opworp om 20.30 uur in de COREtec Dôme. Donderdag is er een derde finale in Antwerpen. Eventuele vierde en vijfde finales zijn voorzien op zaterdag in Oostende en volgende week maandag in Antwerpen. (P.R.)