Filou Oostende kan niet stunten tegen Malaga in Champions League

Oostende heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op de vijfde speeldag in de Champions League basket. Op bezoek bij het Spaanse Malaga gingen ze dinsdagavond met 98-82 onderuit.

Tegen de titelhouder keken de Oostendenaars al vrij snel tegen een 28-13-achterstand aan. Bij de rust stond er 49-29 op het scorebord, nadien hielden ze min of meer gelijke tred. Timmy Allen kwam tot 24 punten.

Op de zesde speeldag van het kampioenenbal speelt Oostende op 17 december gastheer voor het Turkse Izmir. De Kustploeg staat momenteel met twee zeges en drie nederlagen (zeven punten) op de teller op de derde plaats in groep B. De Oostendenaars kunnen zo al zeker niet meer laatste worden in hun groep, waardoor ze al minstens zeker zijn van een stek in de play-in. Daarin staan de nummers twee en drie van de acht groepen in januari tegenover elkaar in een best of three. De winnaars mogen zich dan opmaken voor de achtste finales.