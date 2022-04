Filou Oostende is na zege tegen Feyenoord zeker van pole-positie

Nog steeds zonder Gillet, Brimah en Buysse heeft Filou Oostende met veel zweet gewonnen (96-81) tegen Feyenoord Rotterdam dat in Elite Gold nog geen enkele match mocht juichen. De rood-gelen zijn zeker van de polepositie die thuisvoordeel biedt in de playoffs.

Voorafgaand aan de opworp gaven alle aanwezigen bij het fragment “Ohlala, c’est magnifique” een minuut applaus voor de Oostendse muziekheld Arno Hintjens. De COREtec Dôme was heel goed gevuld op deze Ladies Night.

Jantunen, Bratanovic en van der Vuurst behoorden naast Randolph en Conger tot de basis-vijf. Een heel ongewone line-up van de kustploeg. Oostende speelde in zijn vertrouwd geel, Feyenoord in opmerkelijk groen.

Kapitein van der List opende de score. Na 1’21” gomde Randolph de Oostendse nul uit. Bij 4-6 kwam Buysschaert in de plaats van Bratanovic. Buysschaert en Conger brachten Oostende in de vijfde minuut 11-8 voorop. Conger scoorde zijn negende punt na 5’45” en dwong Feyenoord bij 16-10 tot een eerste time-out. De Rotterdammers hoorden inspirerende woorden en naderden tot 18-17.Een drietje van Bruining zorgde zelfs voor evenwicht: 20-20. Dank zij een bom van Pintelon won Oostende het openingskwart met 25-24.

Stolk vatte het tweede kwart met een bom aan. Zo kwam Feyenoord 25-27 voorop. Halverwege het tweede kwart viel Troisfontaines, die in Zwolle wegens een rugprobleem niet gespeeld had, in. Oostende bouwde een zespunten-kloofje (43-37) uit maar de Rotterdammers bleven jagen: 43-40 en zelfs 45-45 met nog 19 seconden op de klok. Met een 47-47-gelijkspel trokken beide teams naar de kleedkamers. Heel verdienstelijk voor Feyenoord dat toen slechts zeven spelers opgesteld had.

Spannend tot vijf minuten voor tijd

Ook na de rust opende van der List, kapitein van de heel gemotiveerde bezoekers, de score: 47-49. Bratanovic verzorgde het eerste antwoord van Oostende. Conger vulde aan tot 55-49. Opnieuw reageerde Feyenoord: 58-57. Feyenoord voelde zich goed in de onmiddellijke schaduw van Oostende. Stolk dropte een bommetje naar 65-64 met nog 1’05” op de klok in het derde kwart. Buyschaert dunkte 67-64 op het bord maar bij die actie bezeerde van der List zich aan de rechtervoet.

Na het halfuur (68-64) naderde Feyenoord meteen tot 70-69. Met amper drie puntjes voorsprong (79-76) stapte Oostende de vijf slotminuten in. In defensie ging de deur dicht. Een 11-0-run van Booth, Buysschaert, Jantunen, Randolph en van der Vuurst in drie minuten was beslissend. Kediambiko legde de 96-81-eindstand vast. Door deze zege is Filou Oostende zeker van de pole-positie die thuisvoordeel geeft in de playoffs. (PR)