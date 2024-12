Filou Oostende gaat onderuit in laatste groepsmatch voor play-ins van Champions League

Oostende heeft de groepsfase van de Champions League basket afgesloten met een thuisnederlaag tegen het Turkse Petkim Spor. De kustploeg ging dinsdagavond op de zesde en laatste speeldag in de Coretec Dôme met 76-85 de boot in.

Oostende aasde na de nipte nederlaag uit de heenmatch (77-74) nochtans op revanche tegen de Turken en was bij de start ook op de afspraak. Na het eerste kwart leidde de landskampioen met 26-21, waarna beide ploegen elkaar in het tweede kwart in evenwicht hielden. Zo mocht Oostende met een 42-37-voorsprong gaan rusten.

Na de pauze namen de bezoekers evenwel het initiatief over. Met een overtuigend derde kwart (11-21) zetten de Turken de scheve situatie recht, waarna ze in het slotkwart (23-27) nog uitliepen.

Timmy Allen was met 21 punten de beste schutter bij Oostende, voor Chase Audige (17 punten). Verder haalde niemand dubbele cijfers. Breein Tyree (ex-Oostende) scoorde 25 punten voor Petkim Spor.

Het team van coach Dario Gjergja was na twee zeges en drie nederlagen in poule B wel al zeker van een plaats in de play-ins. Daarin staan de nummers twee en drie van de acht groepen in januari tegenover elkaar in een best of three. Oostende treft de nummer twee van groep A, die woensdag wordt beslist. De winnaars, met Malaga in de poule van Oostende, mogen zich begin 2025 meteen opmaken voor de achtste finales. De nummers vier (het Poolse King Szczecin in groep B) zijn uitgebekerd.