Filou Oostende en Kortrijk Spurs plaatsen zich voor de halve finales van Beker van België

De vier halvefinalisten van de Beker van België basketbal zijn bekend. Landskampioen Oostende, Antwerp Giants, Kortrijk en Leuven verzekerden zich zondag van een ticket voor de laatste vier. Vooral in Antwerpen was het spannend. Bekerhouder Limburg United ging uiteindelijk in extra tijd voor de bijl (91-78).

De Giants konden rekenen op sterke prestaties van Stefan Pot (14 ptn en 6 assists) en Yoeri Schoepen (13 ptn en 9 rebounds). Bij Limburg United waren Quentin Serron (22 ptn) en Jonas Delalieux (17 ptn) op dreef. Thibaut Vanderhaegen miste in de slotseconde van de reguliere speeltijd de beslissende vrijworp voor de bezoekers. Vrijdag had Limburg United de heenmatch in Hasselt met 71-68 gewonnen.

Oostende (tegen Charleroi) en Kortrijk (tegen Aalst) plaatsten zich ondanks (kleine) nederlagen voor de halve finales. De landskampioen ging in eigen huis met 80-83 voor de bijl, Kortrijk moest met 77-80 de duimen leggen.

Leuven bevestigde wel voor eigen volk. De Bears dankten Noah Friedel (25 ptn) en Roby Rogiers (18 ptn) na de 78-73-overwinning tegen Mechelen.

Bij de laatste vier ontmoet Oostende de Antwerp Giants en neemt Kortrijk het op tegen Leuven. De halve finales staan op 11 en 13 februari (heen en terug) geprogrammeerd. De finale volgt op 9 maart in Oostende.