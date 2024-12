Filou-coach Dario Gjergja beseft dat zijn team beter kan: “Er ligt nog veel werk op de plank”

Zoals vorig seizoen staat er opnieuw een topaffiche in de BNXT League op tweede kerstdag op de agenda: Filou Oostende ontvangt Windrose Antwerp Giants. De Filous, geteisterd door blessuren, spelen niet zoals het hoort, maar ze winnen meestal wel. “De zege oogt mooi, maar ik ben niet zo stom dat ik het probleem niet zie”, zei coach Dario Gjergja na de winst tegen Leiden.

Filou Oostende plaatste zich, weliswaar als derde, voor de play-ins van de Basketball Champions League. De rood-gelen wonnen moeiteloos en ruim in Lommel en dat leverde hen een ticket voor de kwartfinales om de beker van België op. In de BNXT League zegevierden ze in dertien van de vijftien speeldagen. Onder meer door de reeks van acht op een rij is Filou Oostende (13-2) de enige leider in deze grensoverschrijdende competitie. Kortrijk Spurs (12-3) volgt op één nederlaag. Limburg United (10-4) is vierde. Brussels en Kangoeroes Mechelen delen met 10-5 de vierde plaats. Antwerp Giants (8-5), dat twee matchen minder speelde, prijkt momenteel op de zesde stek. Ja, zes Belgische ploegen staan voor de eerste Nederlandse club, Leeuwarden.

Pijnpunten

“Er was geen vloeiend spel en geen organisatie in ons team”, legde coach Dario Gjergja na de winst tegen Leiden de pijnpunten bloot. “We moeten ons zorgen maken. We waren niet present in defensie en leden balverlies na balverlies. Telkens deden we het tegenovergestelde van wat we afgesproken hadden. De zege oogt mooi, maar ik ben niet zo stom dat ik het probleem niet zie. In te veel één-tegen-één-situaties werden we geklopt. Ook moeten we de rebounds beter beheersen. Evenmin zagen we het onderscheid tussen teamfouten die je wel en niet mag maken. Ook al hadden we negentien assists, toch bewoog de bal onvoldoende. Er ligt nog veel werk op de plank.”

Champions League

De speelkalender voor de play-ins tussen Nanterre 92 en Filou Oostende van de Basketball Champions League is bepaald. De eerste match heeft dinsdag 7 januari in Nanterre plaats. Het tweede duel is in Oostende voorzien op dinsdag 14 januari. Beide wedstrijden vangen om 20 uur aan. Een eventuele beslissende derde match heeft woensdag 22 januari in Nanterre plaats.