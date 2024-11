Filou als leider BNXT League interlandbreak in

De BNXT League is door de interlandbreak aan een eerste rustmoment toe. Filou Oostende staat momenteel alleen aan de leiding, maar speelde wel één wedstrijd meer dan dichtste achtervolger Kortrijk Spurs.

In de topper tegen Limburg United liet Filou een voorsprong van 25 punten (46-21) uit handen glippen, maar ze reageerden na 64-64 gepast zodat ze de wedstrijd met 84-72 wonnen. “De laatste drie minuten van het tweede quarter waren cruciaal. We slikten veel te gemakkelijk tien punten en gaven zo het vertrouwen terug aan Limburg. Niet iedereen bleef voortdurend geconcentreerd”, merkt coach Dario Gjergja op. “Gelukkig scoorde Allen nog een bom zodat het verschil aan de rust toch nog achttien punten bedroeg: 51-33.”

Geen oplossing

De 0-7-opener van Limburg United meteen na de rust toonde meteen de scherpte en de wil van de bezoekers. “De eerste vijf minuten van dat quarter waren veruit onze slechtste tot op heden. Onze offensieve organisatie was een nul. De balbeweging verliep slecht. We begingen vergissing na vergissing, we vonden geen goede oplossing”, zucht Gjergja. “Een match is na twintig minuten niet beëindigd. Uit deze avond moeten we leren.”

Dario Gjergja is over het algemeen tevreden. “Ik ben heel trots op onze spelers. Kijk hoe we reageerden sinds de nederlaag in Aalst een maand geleden. Daar controleerden we de match, maar verloren we toch. Eerst schitterden we in Polen, nochtans onze derde match in vijf dagen. In bijna één maand wonnen we tweemaal tegen het Poolse King Szczecin in de Champions League en zegevierden we in de BNXT League tegen Groningen, Landstede Hammers, Leuven Bears en Limburg United”, wijst Dario Gjergja op een knappe zes op zes.

Veeleisend

“Sommigen zijn weliswaar niet gewoon aan dit ritme van trainingen en wedstrijden. Sommigen schrikken ervan dat elke match er hier toe doet. Je wint hier niet zomaar een match. Als coaches willen wij elke match iets. Telkens moeten ze iets produceren. Wij zijn inderdaad veeleisend! Op het einde van het seizoen is dat in hun voordeel. Veel spelers vertrokken hier al als een betere speler naar een grotere club.”