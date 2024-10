Fenerbahçe en Emma Meesseman behouden foutloos rapport na vierde zege op rij in EuroLeague

Emma Meesseman en Julie Allemand blijven voorlopig ongeslagen met Fenerbahçe in groep C van de EuroLeague in het vrouwenbasketbal na hun vierde opeenvolgende overwinning van dinsdagavond tegen het Franse Villeneuve d’Ascq van Rachid Meziane, de bondscoach van de Belgian Cats. Het werd 95-75 (rust: 47-39).

Meesseman blonk uit met 23 punten, drie rebounds en zes assists, terwijl Allemand vier punten, twee rebounds en zeven assists liet optekenen.

Fenerbahce voert groep C autoritair aan met een perfecte score van acht punten, voor het Spaanse Zaragoza (5 ptn), het Poolse Polkowice en Villeneuve d’Ascq (elk 4 ptn). Op de volgende speeldag, na de interlandbreak, maakt Fenerbahçe op woensdag 20 november de verplaatsing naar Zaragoza.