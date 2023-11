Fenerbahçe blijft ongeslagen in de EuroLeague met ‘triple-double’ voor Emma Meesseman in 18 speelminuten

Emma Meesseman en haar ploeg Fenerbahçe blijven zonder fout in de EuroLeague basketbal voor vrouwenteams. De Turkse ploeg haalde het woensdag op de zesde speeldag met ruime 110-63 cijfers van het Roemeense Sepsi-Sic.

Emma Meesseman kwam achttien minuten op het parket en liet daarin haar eerste ‘triple-double’ in de EuroLeague optekenen. Ze kwam tot twintig punten, tien assists en tien rebounds.

Fenerbahçe is met zes overwinningen koploper in groep A van de EuroLeague, samen met het Hongaarse DVTK Miskolc. Dat bleef woensdag ook ongeslagen dankzij een 67-56 overwinning tegen het Spaanse Valencia. Sepsi is de rode lantaarn in de poule.