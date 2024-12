Eric Reed junior is een van de smaakmakers van Kortrijk Spurs: “Kobe Bryant inspireert mij”

House of Talents Spurs reageerde twee dagen na de nederlaag in Charleroi met een klinkende zege tegen Antwerp Giants (113-67). Als spektakel op zondagnamiddag, met veel jong Spurs-talent in de tribune, was het eens te meer een feestelijke match voor Spurs.

Eric Reed junior (24) werd geboren in Baton Rouge, hoofdstad van de staat Louisiana. “Ik ben 24 en speelde in de NCAA. Spelen bij de NBA G-League lukte niet en dus koos ik eerst voor Cyprus, waar ik bijna de hele match op het veld stond. Vandaar kon ik naar Aris Thessaloniki, een team van de Griekse Basketball League. Daar speelde ik gemiddeld veel minder minuten, maar het niveau was wel top. We eindigden vierde. Het bestuur maakte de keuze om de buitenlanders te laten vertrekken om een andere speler te kunnen houden. Zo kwam Kortrijk in beeld. Coach Roijakkers overtuigde me met de speelstijl die hij voor ogen had: snel en attractief basket brengen met een evenwichtige ploeg. Kortrijk bevalt me uitstekend, al was het weer in Griekenland wel zonniger. Maar frisser weer vormt voor mij geen probleem, gewoon een laagje meer aantrekken”, lacht Eric.

“Als iemand ons had gezegd dat we Giants met bijna 50 punten verschil gingen kloppen, dan hadden we die gek verklaard. We hebben hen als team goed opgevangen, al drukte de coach ons op het hart dat we de marge groot moesten houden. We speelden een voortreffelijke match (alweer zes spelers in de dubbele cijfers, red.). Dat mijn driepunters vlot binnengingen, was een leuke factor.” Eric stond na 12 minuten spel al met 20 punten op zijn naam. De knappe prestatie van Sam Hofman was Eric ook opgevallen: “Ik noem hem onze do it all guy. Zijn werkkracht komt in veel onderdelen tot uiting. Daarbij is ook zijn snelle voetenwerk nuttig.”

Meer dan 100

Het honderdste punt werd door Antwerpenaar Niels De Ridder gescoord. “Niels is onze every day guy. Knap hoe hij zich telkens weer oplaadt en vaak door zijn doorzettingsvermogen toch tot scoren komt. Robbie Beran noem ik onze energy guy. Hij is duidelijk de luidste speler op training. In basket moet je constant communiceren en Robbie praat constant, aanmoedigen, tips geven, overleggen. Zo heb ik voor elke speler wel een rake typering. De overige houd ik voor een volgend interview”, knipoogt Eric.

“Dat niemand van het team meer dan 30 minuten moet spelen, is een deel van onze sterkte. Als je op het veld staat, moet je impact hebben op het spel. Dus is het belangrijk af en toe op de bank wat te recupereren en te zorgen dat je mentaal klaar bent om op elk moment weer ingeschakeld te worden… en impact te hebben.”

Roots

“Mijn vader speelde American football en liet me van diverse sporten proeven. Op driejarige leeftijd (!) leerde ik al golfen, op mijn vierde startte ik met basketbal. Nadien volgde American football en atletiek. Op mijn achtste of negende zag ik Kobe Bryant spelen en vanaf mijn veertiende zette ik alles op basketbal, al haalde ik onderweg een major in sportadministratie en psychologie en een minor in biologie.”

“In 2018 verscheen Kobe Bryants boek The Black Mamba Mentality. Dat is mijn leidraad geworden. Niets aan het toeval overlaten, alles op alles zetten om je doel te bereiken. Harder werken is belangrijker dan talent hebben. Dodelijk zijn, net als de zwarte mamba, een giftige slang. Zijn ideeën zijn een blijvende inspiratie voor mij”, gaat Eric Reed junior voort.

Feyenoord

“In Charleroi werden we verslagen door een team dat bij de top vijf hoort van de reeks. Gelukkig kunnen we nu met een overwinning de drukke week afsluiten. Volgende tegenstanders zullen we niet onderschatten. Scherp blijven is belangrijk. De massale opkomst van vorige zondag was fun. Als ik vergelijk met de Griekse competitie dan is het Griekse publiek net iets vuriger, luidruchtiger. Qua aantallen komen we met een volle zaal aardig in de buurt”, besluit Eric Reed junior. (JS)

Vrijdag 7 december om 20.30 uur: House of Talents Kortrijk Spurs – Zeeuw & Zeeuw Feyenoord