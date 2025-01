Emma Van Thuyne (Kortrijk Spurs): “We hebben al getoond wat we waard zijn”

In de hoogste basketbalklasse bij de dames staat House Of Talents Kortrijk Spurs momenteel knap vierde. Dit weekend trekt de ploeg van sterkhouder Emma Van Thuyne naar Basketball Brunehaut.

Na een sterke prestatie moest Kortrijk Spurs pas in de slotfase zijn meerdere erkennen in Basket Namur Capitale. Het werd 65-72. “Een minder moment in de vierde periode kost ons waarschijnlijk de winst”, zucht de 23-jarige naar Gent uitgeweken Ieperse. “Wij maakten iets meer foutjes terwijl zij beter tot scoren kwamen. Ook in de reboundduels lagen we onder. Heel jammer dat die paar minuutjes ons de das omdoen.”

Gerichte versterking

“Tot op heden konden we enkel van de top drie – Kangoeroes Basket Mechelen, Castors Braine en Namen – niet winnen. We hebben al getoond dat we zowel defensief als aanvallend vooruitgang hebben geboekt. We wisten dat we wel eens een heel goeie ploeg konden hebben. Het gros van de speelsters is gebleven en er kwam gerichte versterking bij. We mikken op een plaats hoger dan vorig seizoen toen we zesde eindigden. Dat moet zeker mogelijk zijn.”

Dit weekend staat Brunehaut op het menu. Een week later trekt Emma met haar teamgenotes naar Gentson. “We gaan er niet zomaar vanuit dat we de drie punten mee richting Kortrijk kunnen nemen. Ook Gentson is op zich een must-win. In de heenronde gooiden we een 20 puntenvoorsprong nog bijna te grabbel. We waren te soft aan het worden. Ook tegen LDP Donza hebben we nog iets recht te zetten nadat ze ons in eigen huis verrasten. Deze partij wordt in principe iets gevaarlijker dan Gentson. Charleroi zal eveneens een zware klus worden. Ze zijn heel goed bezig en azen eveneens op de vierde stek. Willen we echter onze vierde plaats behouden, dan moeten we 4 op 4 halen tegen deze ploegen. Ik heb er alvast vertrouwen in.”