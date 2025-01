Emma Meesseman wint met Fenerbahçe ook tegen Venezia in EuroLeague

Belgian Cat Emma Meesseman heeft woensdag in de vooravond met haar Turkse club Fenerbahçe op de vijfde speeldag in de tweede ronde van de EuroLeague basket voor vrouwenteams de zege behaald tegen het Italiaanse Venezia. De ploeg uit het Turkse Istanboel won in groep F vlot met 86-66.

Na de schrapping van de behaalde resultaten tegen Polkowice (de Poolse club kampte met ernstige financiële problemen en trok zich terug tijdens de competitie, red.) is het de negende overwinning op rij (beide rondes samen, red.) voor de titelverdedigsters, die zo nog steeds bovenaan staan in hun poule en zich al geplaatst hebben voor de halve finales van de Play-ins. Meesseman was goed voor 22 punten, vijf rebounds en negen assists.

Fenerbahçe reist volgende week dinsdag (28 januari) naar het Spaanse Valencia voor de laatste wedstrijd van de tweede ronde.